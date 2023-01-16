қз
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
қз
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
时事与政治
外交
政府
其他官方部门
议会
国情咨文
面向未来的百步计划
阿拜175周年
土地改革
总统的五大社会举措
总统下达的任务
宪法
法令
财政预算
21世纪“无核化世界”宣言
任命
首任总统
总统
要闻
经济与金融
经济
投资
中小企业
工业创新
农业
能源
科技
统计
金砖五国
金融
通货膨胀
过境运输
进出口
财政预算
贸易
股市
税务
新经济政策2015
市场
工业
工程项目
央行
大宗商品
外汇
坚戈
国民IPO
反金融危机
社会
事件
社会
教育
文化
娱乐
医疗
旅游
世界哈萨克人
胜利日
哈通社简报
世界哈萨克人
胜利日
住房
奇闻
媒体
文学
社会保障
科学
科技
科研
节日
迪玛希
音乐
食品
饮食
马拉松
地区
阿斯塔纳
阿拉木图
奇姆肯特市
阿拜州
阿克莫拉州
阿克托别州
阿拉木图州
阿特劳州
西哈州
江布尔州
杰特苏州
卡拉干达州
库斯塔奈州
克孜勒奥尔达州
曼格斯套州
巴甫洛达尔州
北哈州
突厥斯坦州
乌勒套州
东哈州
事件
任命
时事与政治
经济与金融
社会
地区
事件
任命
托卡耶夫总统在“阿布扎比可持续发展周”峰会开幕式发表讲话
托卡耶夫总统会见阿布扎比港务公司总经理
哈萨克斯坦将在墨西哥设立大使馆
托卡耶夫总统在“阿布扎比可持续发展周”峰会开幕式发表讲话
托卡耶夫总统会见阿布扎比港务公司总经理
哈萨克斯坦将在墨西哥设立大使馆
Астана
-15-17℃
501.21
₸/€
462.29
₸/$
6.87
₸/₽
时事新闻
昨天 22:47
澳网公开赛：热巴金娜晋级第二轮
昨天 22:11
工基发展部长会见日本外务大臣政务官
昨天 21:42
哈萨克斯坦人口总数超1974万
昨天 21:26
哈萨克斯坦驻华大使会见中国外交部副部长
昨天 20:50
参议院议长主持召开主席团会议
昨天 20:19
托卡耶夫总统向尼泊尔总统致慰问电
昨天 19:48
托卡耶夫总统会见阿布扎比港务公司总经理
昨天 19:23
1月16日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
昨天 18:45
个人与法人自行将大件垃圾运至指定地点或将成为义务
昨天 18:16
托卡耶夫总统在“阿布扎比可持续发展周”峰会开幕式发表讲话
昨天 17:51
哈萨克斯坦大使会见印尼国防部长
昨天 17:24
中国成功发射一箭十四颗卫星
昨天 16:49
哈萨克斯坦将在墨西哥设立大使馆
查看历史新闻
所有新闻
更多
近期新闻
国际
昨天
尼泊尔失事客机黑匣子已找到 或因技术原因坠毁
昨天
受严寒天气影响 乌兹别克斯坦延长学校冬季假期
昨天
萨哈监测到零下57度极寒天气
昨天
尼泊尔发生空难 事故已致68人遇难
热门新闻
1
尼泊尔发生空难 事故已致68人遇难
2
国家元首开始对阿联酋进行正式访问
3
哈生态部长会见日本外务大臣政务官
4
阿联酋是哈萨克斯坦在中东地区的重要合作伙伴之一
5
哈萨克斯坦代表团出席国际可再生能源署全体大会
6
萨哈监测到零下57度极寒天气
7
哈政府拟减少商品天然气计划产量
8
央行公布16日坚戈与主要外币之间的汇率标准
9
外长会见马来西亚驻哈大使
10
托卡耶夫总统出席阿布扎比可持续发展周峰会开幕式
热门新闻
外交
国际
要闻
外长会见马来西亚驻哈大使
托卡耶夫总统出席阿布扎比可持续发展周峰会开幕式
哈萨克斯坦将在墨西哥设立大使馆
萨哈监测到零下57度极寒天气
受严寒天气影响 乌兹别克斯坦延长学校冬季假期
尼泊尔失事客机黑匣子已找到 或因技术原因坠毁
托卡耶夫总统出席阿布扎比可持续发展周峰会开幕式
哈萨克斯坦将在墨西哥设立大使馆
托卡耶夫总统向哥伦比亚学校颁发扎耶德国际大奖
每日引言
总统候选人选民支持签名的检查期从10天缩减到了5天。通过缩减检查期，为候选人争取选民支持签名创造更多的时间。我呼吁各地选举委员会严格执行中央选举委员会规定的期限。
哈萨克斯坦中央选举委员会主席
努尔兰•阿布德若夫
Астана
-15-17℃
501.21
₸/€
462.29
₸/$
6.87
₸/₽
前5
1
尼泊尔发生空难 事故已致68人遇难
2
国家元首开始对阿联酋进行正式访问
3
哈生态部长会见日本外务大臣政务官
4
阿联酋是哈萨克斯坦在中东地区的重要合作伙伴之一
5
哈萨克斯坦代表团出席国际可再生能源署全体大会
经济
1月16日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
经济
阿联酋是哈萨克斯坦在中东地区的重要合作伙伴之一
阿联酋
任命
埃赛丽·穆哈詹诺娃获任阿斯塔纳国际交易所董事会代理主席
阿斯塔纳国际金融中心
哈外交部副部长获任
任免
任命
16.01.2023
11.01.2023
国际
尼泊尔失事客机黑匣子已找到 或因技术原因坠毁
体育
澳网公开赛：热巴金娜晋级第二轮
网球
热巴金娜将出战澳大利亚网球公开赛
网球
哈通社访谈
专访蒙古国外长：发展与哈萨克斯坦的关系是蒙古对外政策的重要方向之一
外交
哈萨克斯坦驻华大使会见中国外交部副部长
外交
哈萨克斯坦大使会见印尼国防部长
外交
查看历史新闻
图片
世界游牧民族运动会在土耳其举行
迪玛希阿拉木图个人演唱会盛况空前
罗马教宗在阿斯塔纳主持弥撒
视频
哈萨克斯坦总统在第77届联合国大会一般性辩论发表讲话
Астана в 4K / Astana, Kazakhstan - PTRK.KZ