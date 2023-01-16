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每日引言

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总统候选人选民支持签名的检查期从10天缩减到了5天。通过缩减检查期，为候选人争取选民支持签名创造更多的时间。我呼吁各地选举委员会严格执行中央选举委员会规定的期限。

哈萨克斯坦中央选举委员会主席

努尔兰•阿布德若夫

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