15 تامىز, 21:50

جاپونيانىڭ باتىسىندا «لان» تايفۋنى سوعىپ، قاتتى جەل تۇردى

توكيو. قازاقپارات - جاپونيانىڭ باتىسىنداعى كي تۇبەگىندە «لان» تايفۋنى سوعىپ، نوسەر جاڭبىر مەن قاتتى جەلگە ۇلاستى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات Kyodo اقپارات اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.

التى ساعات ىشىندە ۆاكاياما پرەفەكتۋراسىنداعى ناتيكاتسۋۋردا 304,0 م م، ال كيوتو پرەفەكتۋراسىنداعى ايابەدە 190,0 م م جاۋىن-شاشىن ءتۇستى. ەل ىشىندەگى اۋە، اۆتوموبيل جانە تەمىرجول بايلانىسى بۇزىلدى. وسىعان بايلانىستى 650 گە جۋىق ادام كانساي اۋەجايىندا تۇنەۋگە ءماجبۇر بولدى. مەتەورولوگيالىق اگەنتتىك جاپونيانىڭ شىعىس، ورتالىق جانە باتىس بولىكتەرىندە نوسەر جاڭبىر تۋرالى ەسكەرتۋ جاسادى. تۇرعىنداردى سۋ تاسقىنى، كوشكىن جانە قاتتى جەلگە بايلانىستى قىراعى بولۋعا شاقىردى. سەيسەنبى كۇنى Central Japan Railway Co. جانە West Japan Railway Co. ناگويا مەن شين-وساكا ستانتسيالارى اراسىندا، سونداي-اق شين-وساكا مەن وكاياما ستانتسيالارى اراسىنداعى بارلىق جوعارى جىلدامدىقتى پويىز رەيستەرىن توقتاتتى. ال Japan Airlines Co. جانە All Nippon Airways Co. 560-تان استام رەيستى توقتاتتى.

بۇل 50 مىڭنان استام جولاۋشىعا اسەر ەتتى. جاپون مەتەورولوگيالىق اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، تاڭەرتەڭ ەرتە قۇرلىققا سوققان تايفۋن ۆاكاياما قالاسىنىڭ ماڭىندا سولتۇستىك-باتىس باعىتتا قوزعالعان. تايفۋن ەپيتسەنترىندەگى اتموسفەرالىق قىسىم 985 گەكتوپاسكال بولدى. بۇل رەتتە جەلدىڭ جىلدامدىعى ساعاتىنا 144 شاقىرىمعا دەيىن جەتكەن. تايفۋن سالدارىنان جاپونيانىڭ ورتالىق جانە باتىس بولىگىندە 90 مىڭعا جۋىق ءۇي جارىقسىز قالدى، دەپ حابارلايدى Reuters.

الداعى 24 ساعات ىشىندە ورتالىقتاعى توكاي ايماعىندا شامامەن 350 م م جاۋىن-شاشىن تۇسەدى دەپ بولجانادى. بۇل تامىز ايىنداعى ورتاشا جاۋىن-شاشىن مولشەرىنەن ءۇش ەسە كوپ. مەتەورولوگيالىق اگەنتتىكتىڭ بولجامىنشا، تايفۋن سارسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ جاپون تەڭىزىنە جەتىپ، سولتۇستىككە قاراي جىلجيدى.