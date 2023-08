7 تامىز, 18:07

استانادا ادام مەن جاساندى ينتەللەكتىنىڭ اراسىنداعى تەپە- تەڭدىكتى ساقتاۋعا قاتىستى فورۋم وتەدى

استانا. قازاقپارات - 12-13- قازاندا قازاقستان استاناسىندا ورتالىق ازياداعى ەڭ ءىرى تەحنولوگيالىق فورۋم - Digital Bridge 2023 وتەدى. فورۋمنىڭ باستى تاقىرىبى - Artificial and Human Intelligence: The right balance, دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

بۇل حالىقارالىق فورۋمعا ءداستۇرلى تۇردە قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم- جومارت توقايەۆ، الەمدىك كومپانيالاردىڭ جەتەكشىلەرى، IT- يننوۆاتسيا سالاسىنداعى ۇزدىك حالىقارالىق جانە وتاندىق ساراپشىلار، ءوڭىردىڭ تۇكپىر- تۇكپىرىنەن ۆەنچۋرلىق ينۆەستورلار قاتىسادى. Digital Bridge 2023 الاڭىندا 20000+ قاتىسۋشى، 300+ IT كومپانيا، 100+ ينۆەستور مەن بيزنەس- پەرىشتەلەر، 250+ سپيكەر جانە الەمنىڭ 15+ ەلىنەن 100+ ستارتاپ باس قوسادى.

«جاساندى ينتەللەكت زاماناۋي قوعامدا ماڭىزدى ءرول اتقارادى، سوندىقتان Digital Bridge-2023 تەحنولوگيا مەن ادام الەۋەتى اراسىنداعى تەپە- تەڭدىكتى قالاي تابۋعا بولاتىنىن تالقىلايتىن تاماشا الاڭعا اينالماق. بۇل فورۋم سالا ماماندارى مەن ساراپشىلارىنا ءوز بىلىمىمەن بولىسۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. وسى ارقىلى ادامزاتقا جاساندى ينتەللەكت قىزمەت ەتەتىن بولاشاقتى بىرلەسىپ قۇرۋعا جول اشادى. قازاقستان وسى باعىتتا يننوۆاتسيالىق ءوسۋدىڭ جوعارى الەۋەتىنە يە بولىپ وتىر. قازىر ەلىمىزدە عالىمدار مەن جاس تالانتتاردىڭ شوعىرلانۋى ءۇشىن قولايلى جاعداي جاسالىپ جاتىر. ءبىزدىڭ ازاماتتارىمىزدىڭ ءارتۇرلى سالالاردا ازىرلەگەن جاساندى ينتەللەكت ونىمدەرى بار، ولار ءقازىردىڭ وزىندە الەم نازارىن اۋدارىپ وتىر. ءبىز مۇنى ءسوزسىز، ماقتان تۇتامىز. جاساندى ينتەللەكت ەكونوميكانى، ونەركاسىپتى، عىلىم مەن تەحنيكانى دامىتۋدا زور الەۋەتكە يە»، - دەپ اتاپ ءوتتى سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترى باعدات مۋسين.

فورۋمنىڭ ەكى كۇندىك باعدارلاماسى اۋقىمدى شارالاردى قامتيدى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ قاتىسۋىمەن وتەتىن پلەنارلىق وتىرىس جانە one-to-one كەزدەسۋ، حالىقارالىق سپيكەرلەرمەن 30+ پانەلدىك سەسسيا، كەلىسىمدەرگە قول قويۋ، Hub Battle ۇزدىك IT- ستارتاپ ءۇشىن دودا، Google for Startups ءىس- شارالارى، Digital Bridge Awards - ۇزدىك ستارتاپتارعا، يننوۆاتسيالىق جوبالارعا جانە كاسىپكەرلەرگە بەرىلەتىن حالىقارالىق سىيلىق، 100 قازاقستاندىق جانە شەتەلدىك تەحنولوگيالىق ستارتاپتار وزدەرىنىڭ يننوۆاتسيالىق شەشىمدەرىن ۇسىناتىن ستارتاپ اللەياسى.

فورۋمنىڭ بەس جىل قاتارىنان IT قاۋىمداستىقتىڭ ەرەكشە نازارىن اۋدارىپ، قالىڭ جۇرتشىلىقتىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىرعان ەڭ قىزىقتى وقيعاسى - Astana Hub Battle - ۇزدىك IT ستارتاپتاردىڭ ەڭ ءىرى دوداسى. بيىل باتلدىڭ جۇلدە قورى 4 ەسەگە ۇلعايدى.

«بيىل ءبىز Astana Hub Battle كونسەپتسياسىن ءسال وزگەرتتىك. جەڭىمپازدار ءۇش نوميناتسيا بويىنشا ماراپاتتالادى - Best Social Impact, The Most Innovative, Exponential Growth. ال جۇلدە قورى $75 مىڭعا دەيىن ارتادى، ءار نوميناتسيا بويىنشا $25 مىڭ. قازىلار القاسىنىڭ قۇرامىندا ەلىمىزدىڭ ءىرى ينۆەستورلارى بولادى. سوندىقتان رەسمي جۇلدەدەن بولەك، پەرسپەكتيۆالى جوبالار قازىلار القاسىنان قوسىمشا ۇسىنىستار الۋى مۇمكىن»، - دەدى Astana Hub باس ديرەكتورى ماعجان ماديەۆ.

ايتا كەتۋ كەرەك، Astana Hub Battle ەكوجۇيەنىڭ جاڭا قاتىسۋشىلارىن انىقتاپ، وتاندىق ستارتاپ مادەنيەتىن ناسيحاتتاۋعا جانە تەحنولوگيالىق كاسىپكەرلىكتى دامىتۋعا باعىتتالعان. باتلعا قاتىسۋ ءۇشىن ستارتاپتاردا MVP نەمەسە PMF ساتىسىندا اۋقىمدى جوبا بولۋى كەرەك. بۇعان دەيىن بايقاۋدا Kwaaka, NBfit, UvU، Parqour، EasyTap, Kid Security سياقتى ستارتاپتار جەڭىسكە جەتكەن ەدى.

Digital Bridge 2023 اياسىنداعى Astana Hub Battle-عا قاتىسۋعا وتىنىمدەر digitalbridge.kz سايتىندا 20- قىركۇيەككە دەيىن قابىلدانادى.

الدىن الا بايقاۋدان كەيىن ىرىكتەۋدەن وتكەن باسەكەگە قابىلەتتى 100 جوبا قازىلار القاسىنىڭ نازارىنا ۇسىنىلادى. ولار فورۋمنىڭ ءبىرىنشى كۇنى جارتىلاي فينالدا جوبالارىن ءبىر مينۋتتىڭ ىشىندە تانىستىرۋ مۇمكىندىگىنە يە بولادى. بۇل سىناقتان وتكەن 10 ستارتاپ فينالدا ۇزدىك اتاعى ءۇشىن باق سىناسادى.

فورۋمنىڭ حەدلاينەرلەرى - IT الەمىنىڭ الەمگە ايگىلى تۇلعالارى فورۋم باستالار شاقتا جاريالانادى. سونىمەن قاتار ءداستۇرلى تۇردە ءبىرقاتار كورمەلەر - كورپوراتسيالار، روبوتوتەحنيكا، IT مەكتەپتەر، VC، ايماقتىق IT حابتار كورمەسى جانە ءىرى IT كومپانيالاردىڭ ۆاكانسيالار جارمەڭكەسى وتەدى.

ەسكە سالساق، Digital Bridge حالىقارالىق تەحنولوگيالىق فورۋمى 2018 -جىلدان بەرى استانادا جىل سايىن وتكىزىلىپ كەلەدى. Digital Bridge ۇيىمداستىرۋشىلارى - قازاقستان تسيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگى جانە Astana Hub حالىقارالىق تەحنوپاركى.