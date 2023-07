9 شىلدە, 12:51

استانادا گالا- كونسەرتكە جەتى مىڭنان استام كورەرمەن جينالدى

استانا. قازاقپارات - «بارىس ارەنا» مۇز سارايىندا وتكەن «استانا - مادەنيەت كەرۋەنى» I حالىقارالىق اسكەري- مۋزىكالىق فەستيۆالىنىڭ قورىتىندى گالا- كونسەرتىنە جەتى مىڭنان استام كورەرمەن جينالدى.

مەرەكەلىك ءىس- شاراعا پرەمەر- مينيستر ءاليحان سمايىلوۆ قاتىستى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

كونسەرتتە ق ر قارۋلى كۇشتەرى ۇلتتىق اسكەري- پاتريوتتىق ورتالىعىنىڭ ورتالىق اسكەري وركەسترى، مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتىنىڭ پرەزيدەنتتىك وركەسترى، قازاقستان ۇلتتىق ۇلانىنىڭ ۇلگىلى- كورسەتىلىمدى وركەسترى، سونداي- اق ازەربايجان، ءۇندىستان، قىتاي، رەسەي، تۇركيا، وزبەكستان جانە جاپونيا اسكەرلەرىنىڭ اسكەري وركەسترلەرى ونەر كورسەتتى.

اتاپ ايتقاندا، گالا- كونسەرتتە قازاق حالىق ونەرىنىڭ ءىنجۋ- مارجانى اتانعان «ياپىراي» ليريكالىق اۋەنى، استاناعا ارنالعان «مەرەيتويلىق مارش» ، سونداي- اق مايكل دجەكسون مەن لايونەل ريچيدىڭ الەمگە ايگىلى We are the world سينگلى ورىندالدى.