18 مامىر, 08:10

بۇگىن پرەزيدەنت شيان قالاسىندا قازاق- قىتاي ينۆەستيسيالىق جيىنىنا قاتىسادى

استانا. قازاقپارات - بۇگىن شيان قالاسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن قازاق-قىتاي ينۆەستيتسيالىق دوڭگەلەك ۇستەلى وتەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات اقوردانىڭ رەسمي تەلەگرام-ارناسىنا سىلتەمە جاساپ.

«CITIC ،SPIC ،Sinopec ،Asian Infrastructure Investment Bank ،POWERCHINA ،GENERTEC ،COFCO ،XCMG ،JD Group ،Sun Seven Star Investment Group, ،Xian Aiju Grain and Oil Industrial Group ،Great Wall Motors ،Chery ،Huawei Technologies ،Changan International Corporation c سياقتى ءىرى كومپانيالارعا قازاقستانداعى ينۆەستيسيالىق مۇمكىندىكتەر تانىستىرىلادى»، - دەپ جازدى اقپارات كوزى.