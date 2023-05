ديماش قۇدايبەرگەنگە انتاليادا تۇرىك ۇلتتىق مۋزىكالىق اسپابى سىيعا تارتىلدى

استانا. قازاقپارات - تۇركيانىڭ انتاليا قالاسىندا قازاقستاندىق تانىمال ءانشى ديماش قۇدايبەرگەنگە سول ەلدىڭ ۇلتتىق اسپابى تارتۋ ەتىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات Dimashnews.com رەسۋرسىنا سىلتەمە جاساپ.

وتكەن جىلى قىركۇيەكتە الماتىدا تۇساۋى كەسىلگەن ديماشتىڭ «Stranger» جەكە كونسەرتىنىڭ باعدارلاماسى الەمگە تاراتىلا باستادى. قازاقستانمەن باۋىرلاس ەل تۇركيا 6-مامىردا العاش رەت قازاقستاندىق ورىنداۋشىنىڭ اۋقىمدى شوۋى ءوتتى.

ديماش جانە ونىڭ كومانداسى كونتسەرتتەن بىرنەشە كۇن بۇرىن انتالياعا كەلىپ، قالانىڭ اتموسفەراسىنا تولىق ەنىپ، قوناقجاي ارىپتەستەرىمەن جانە گاسترولدىك ساپارلاردى ۇيىمداستىرۋشىلارمەن تانىسىپ، جۇمىس ىستەدى.

ديماشتىڭ جەكە كونتسەرتى Antalya Expo Kongre Merkezi-دە ءوتتى، ول داۋىل تۋرالى ەسكەرتۋگە بايلانىستى بەلگىلەنگەن كۇننەن بىرنەشە كۇن بۇرىن اۋىستىرىلدى.

شوۋعا الەمنىڭ 44 ەلىنەن كورەرمەندەر كەلدى. جاقىن جانە الىس جەرلەردەن العاش رەت تانىسۋ نەمەسە ديماش پەن ونىڭ كومانداسى ۇسىنعان قازاق مادەنيەتىن قايتا تاماشالاۋ ءۇشىن كورەرمەندەر انتالياعا اعىلدى. ءوز كەزەگىندە، كونتسەرت باعدارلاماسى كورەرمەندەر ءارتىستىڭ قازاق تىلىندە ورىنداعان كومپوزيتسيالارىن تىڭداپ قانا قويماي، اعىلشىن، يسپان، يتاليان، ورىس، فرانتسۋز، قىتاي جانە جاپون تىلدەرىندەگى اندەردەن ءلاززات الاتىنداي ەتىپ قۇرىلعان. سونداي- اق، كونتسەرت كورەرمەندەرىن ديماش پەن ارنايى شاقىرىلعان قوناق، قابىلداۋشى ەلدىڭ وكىلى، بۋراك يەتەر ەسىمدى مۋزىكانتتى ۇلكەن توسىنسىي كۇتىپ تۇردى.

شوۋ باستالعانعا دەيىن، كورەرمەندەر جينالىپ جاتقاندا، رەسەيلىك اننا كرافت، گرۋزيالىق تەونا دولنيكوۆا، قازاقستاندىق ەرلان كوكەيەۆ ونەر كورسەتتى. «YA NA HA» بيتبوكس توبىنىڭ بالالارى ديماشتىڭ «Fly Away» حيت ءانىن ورىنداپ، قىزىقتى كاۆەرلەرىمەن كورەرمەندەردى قىزدىردى. كونتسەرتتىڭ نەگىزگى بولىگى باستالماي تۇرىپ، زالدى Burak Yater BAND- تىڭ جىگەرلى DJ SET قارسى الدى.

ديماش «Golden» اتتى تيتۋلدىق ءانىنىڭ اۋەنىمەن ساحناعا شىقتى. نەگىزگى باعدارلاما باستالماس بۇرىن ءارتىس كوڭىل ايتىپ، تۇركياداعى جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار ءۇشىن ءبىر مينۋت ۇنسىزدىك سۇرادى.

كونسەرت ءارتىس پەن كورەرمەن اراسىنداعى تۇراقتى قارىم- قاتىناستا وتە جىلى اتموسفەرادا ءوتتى. ءارتىس قازاقشا، اعىلشىنشا سالەمدەسۋ سوزىنەن باستاپ قانا قويماي تۇرىك تىلىندە سالەمدەسىپ كورەرمەندەردىڭ كوڭىلىنەن شىقتى جانە كەش بارىسىندا قولتاڭبا قالدىرۋمەن جالعاسىن تاپتى.

بۇل كەشتە تالاپتى حالىقارالىق تىڭداۋشىلاردىڭ نازارىنا اعىلشىن تىلىندەگى «ىf I never breathe again» ، «Fly Away» ، «Screaming» ، «Give me your lovە» شىعارمالارى، قوبىزدىڭ تەرەڭ ۇنىمەن سۇيەمەلدەنەتىن تيتۋلدىق ءان «Stranger» ، «Together» - ءابىلمانسۇر قۇدايبەرگەننىڭ اۆتورلىق شىعارماسى جانە ۇلتتار مەن ۇلىستار بىرلىگىنىڭ ماڭىزدى حابارىن جەتكىزەتىن ديماشتىڭ «The story of one sky» اۆتورلىق اندەرى ۇسىنىلدى.

«Olympico» ، «S. O. S» جانە «ەl amore en ti» اندەرى ءانشىنىڭ داۋىس دياپازونىنىڭ كەڭدىگىمەن جانە رۋحاني قاسيەتتەرىمەن تاعى دا تاڭ قالدى. قىتاي تىلىندەگى نوستالگيالىق «Battle of Memory» جانە قىتاي جانە جاپون تىلدەرىندەگى «Autumn strong» I am a Singer جوباسىنىڭ كۇندەرىن ەسكە تۇسىرەدى. ورىس تىلىندەگى «ليۋبوۆ ۋستاۆشيح لەبەدەي» بۇكىل زالدى ورتاق حورعا بىرىكتىردى، ال «اۆە ماريا» جانە «زناي» شىعارمالارى كورەرمەندەردى پاراللەل شىندىققا اپاردى.

ءار ەلدەگى جەكە كونسەرتتەرىندە ديماش باعدارلاماعا قابىلداۋشى ەلدىڭ تىلىندە شىعارمالاردى ەنگىزۋگە تىرىسادى. تۇرىك جانكۇيەرلەرى ءۇشىن تۇرىكتىڭ ايگىلى «Gesi Baglar» ءانىن ورىندادى. قوناقجاي جۇرگىزۋشىلەر ديماشقا تۇرىك ۇلتتىق اسپابى باگلامانى سىيعا تارتتى. ديماش جىلى قارسى العانى ءۇشىن تۇرىك جەرىنە العىسىن ءبىلدىرىپ، قازاق پەن تۇرىك مادەنيەتىنىڭ ورتاقتىعىن اتاپ ءوتتى.

كونسەرتتىڭ حابارلاندىرۋىندا قازاقستاندىق ءارتىستىڭ ارنايى قوناق- تۇرىك مۋزىكانتى بۋراك يەتەرمەن ءدۋەتى تۇرىندە توسىنسىي جاريالاندى.

جانكۇيەرلەردىڭ ۇمىتتەرى بارىنشا اقتالدى - ديماش پەن بۋراك بىرلەسكەن جۇمىستىڭ ناتيجەسىن، «Weekend» كومپوزيتسياسىن ۇسىندى. «جەڭىل، ءبىراق جىگەرلى ءاندى ەستىگەندە بىردەن تەلەفونعا ساقتاعىم كەلدى»، - دەپ جازدى Dears ترەك پرەمەراسىنان كەيىنگى العاشقى پىكىر بىلدىرگەندەر.

جاڭا اننەن كەيىن كورەرمەندەردى تاعى ءبىر سىي كۇتىپ تۇردى ول راسۋل ۋسمانوۆتىڭ فورتەپيانودا ديماشتىڭ سۇيەمەلدەۋىمەن تۋعان ۇيعىر تىلىندەگى «مەدجنۋن تال» ءانىنىڭ ورىنداۋى بولدى.

كونسەرت قوناقتارى، سونداي- اق دومبىرامەن كۇي ورىنداعان مۋزىكانت- اسپاپشىلار تەمىرلان ولجابايەۆ پەن ەرنات ناۋرىز جانە قوبىزشى ولجاس قۇرمانبەكپەن بىرگە «Zaman» اتتى جاڭا شىعارماسى بولدى. ءابىلمانسۇر قۇدايبەرگەن ەلەكتروگيتارادا جەكە شىعارما ورىنداپ قۋانتتى، ديماشتىڭ ءوزى ءداستۇر بويىنشا دومبىرادا «اداي» كۇيىن ورىندادى.

انا تىلىندەگى اندەر ءارقاشان ديماشتىڭ ءاربىر كونتسەرتىنىڭ ماڭىزدى بولىگى بولىپ تابىلادى، ولار ءارتىستىڭ جان دۇنيەسىندە ەرەكشە تولقۋ تۋدىرادى، ول قاي ەلدە بولسا دا، ونىڭ بارلىق جانكۇيەرلەرىنە وسىنداي سيقىرلى اتموسفەرا بەرىلەدى. وسىلايشا انتاليا EXPO Kongre Merkezi ساحناسىندا بولدى.

وسى شىعارمالاردىڭ ىشىندە ونەرپازدىڭ رەپەرتۋارىنا نىق ەنگەن «ۇمىتىلماس كۇن» ، «دايديداۋ» ، «ماحاببات بەر ماعان» اسەرلى اندەرى شىرقالدى، ء«دۇرداراز» فولك- روك ءانى قۋات پەن ەموتسياعا ەرىك بەردى جانە كوڭىلدى «Zhalyn» انىمەن زالدى بيلەتتى. قازاق تىلىندەگى «Be with me» رەپى ورىندالىپ جاڭا كەزدەسۋلەردىڭ كۇتىپ تۇرعانىن ايتىپ «Let it be» انىمەن اياقتادى.