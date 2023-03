اپتا ىشىندە بولعان كادرلىق تاعايىنداۋلار

استانا. قازاقپارات - وسى اپتانىڭ ىشىندە ەلىمىزدىڭ جەرگىلىكتى اتقارۋ ورگاندارىندا جانە باسقا دا سالالاردا كادرلىق اۋىس-ءتۇيىس بولدى.

قازاقپارات اگەنتتىگى 6- ناۋرىزدان بەرى بولعان تاعايىنداۋلارعا شولۋ ۇسىنادى.

***

ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ كەلىسىمى بويىنشا ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن ءى ءى م اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنە پوليتسيا پولكوۆنيگى قايسار ابىلەك ۇلى سۇلتانبايەۆ تاعايىندالدى.

ق. ابىلەك ۇلى بىلتىرعى قىركۇيەك ايىنان باستاپ ءى ءى م اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ مىندەتىن اتقاردى.

پوليتسيا پولكوۆنيگى 1968-جىلعى 30- تامىزدا جامبىل وبلىسى جۋالى اۋدانى كرەمەنيەۆكا اۋىلىندا تۋعان.

ەڭبەك جولىن 1990-جىلى ك س ر و ءى ءى م ىشكى اسكەر باسقارماسى موتورلاندىرىلعان پولك ۆزۆودىنىڭ كومانديرى قىزمەتىنەن باستادى. 1992-جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ءءى ءى م ىشكى اسكەر جەكە بريگاداسىنىڭ اۆتوبروندى تانك قىزمەتىنىڭ باستىعى بولىپ تاعايىندالدى.

1999-2014-جىلدارى باتىس قازاقستان، جامبىل، قاراعاندى جانە قوستاناي وبلىستارىنىڭ ءى ءى د ج پ ب باسشىسى بولىپ قىزمەت اتقاردى.

2015-2017-جىلدارى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ورتالىق اپپاراتىندا اۆتوكولىك شارۋاشىلىعى ءبولىنىسىن باسقاردى.

2017-2022-جىلدارى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ءى ءى م تىل دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى.

***

اسحات بەردىحانوۆ الماتى وبلىسى ەنەرگەتيكا جانە تۇرعىن ءۇي كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق باسقارماسىنىڭ باسشىسى بولىپ تاعايىندالدى.

ا. ەرمەك ۇلى 1975-جىلى تۋعان، ءبىلىمى جوعارى. 2005-جىلى پاۆلودار مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن «ونەركاسىپتىك كاسىپورىنداردىڭ ەلەكتر جابدىقتارى»، 2009-جىلى قاراعاندى مەملەكەتتىك تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىن «زاڭگەر»، 2017-جىلى پاۆلودار مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن «ەنەرگەتيكا جانە ەلەكتروتەحنيكا»، 2022-جىلى قاراعاندى تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىن قۇرىلىس ماماندىقتارى بويىنشا بىتىرگەن.

ەڭبەك جولىن 1993-جىلى پاۆلودار تراكتور زاۋىتىندا ەلەكترومونتەر بولىپ باستادى. ءار جىلدارى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەكونوميكالىق قىلمىسقا جانە سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى كۇرەس دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ جەدەل جۇمىس جونىندەگى ورىنباسارى، بالقاش جىلۋ ەلەكتر ورتالىعى باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى، «سامۇرىق-ەنەرگو» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ باس مەنەدجەرى، «الاتاۋ جارىق كومپانياسى» ا ق باس ينجەنەرى، «نىسانداردى سالۋ سەرىكتەستىگى» كورپوراتيۆتىك قورىنىڭ باس ينجەنەرى، «Samruk-Kazyna Construction» باسقارماسىنىڭ باسشىسى، تۇركىستان وبلىسىنىڭ ەنەرگەتيكا جانە تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتتەرىن اتقارعان.

2022-جىلدىڭ ساۋىرىنەن وسى ۋاقىتقا دەيىن قانتايەۆ اتىنداعى مويناق سۋ ەلەكتر ستانتسياسى باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى قىزمەتىندە بولدى.

***

ءابىل جولامانوۆ اتىراۋ وبلىسىنىڭ مادەنيەت باسقارماسىنا ەكىنشى رەت باسشى بولىپ تاعايىندالدى. ول بۇعان دەيىن دە اتالعان باسقارماعا جەتەكشىلىك ەتكەن ەدى.

ول 1992-جىلى ءال-فارابي اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن تاريحشى، تاريح جانە قوعامتانۋ ءپانىنىڭ مۇعالىمى ماماندىعى بويىنشا بىتىرگەن.

ەڭبەك جولىن 1992-1994-جىلدارى باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ جىمپيتى ورتا مەكتەبىندە تاريح جانە قازاق ءتىلى ءپانى مۇعالىمى قىزمەتىنەن باستاعان. كەيىن مەكتەپ ديرەكتورىنىڭ تاربيە ءىسى جونىندەگى ورىنباسارى بولعان.

ال، 1994-2008-جىلدارى باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سىرىم اۋدانى اكىمى اپپاراتىندا، اۋداندىق جۇمىسپەن قامتۋ ورتالىعىندا، ىشكى ساياسات، مادەنيەت جانە تىلدەردى دامىتۋ بولىمىندە، ءبىلىم بولىمىندە باسشىلىق قىزمەت اتقارعان. 2008-2014-جىلدارى باتىس قازاقستان وبلىستىق تاريحي- ولكەتانۋ مۇراجايىنىڭ باسشىسى، 2014-2015-جىلدارى باتىس قازاقستان وبلىستىق مادەنيەت، مۇراعاتتار جانە قۇجاتتاما باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىندا جۇمىس ىستەگەن.

ال، 2015-2017-جىلدارى اتىراۋ وبلىستىق مادەنيەت، مۇراعاتتار جانە قۇجاتتاما باسقارماسىنىڭ باسشىسى، 2017-2019-جىلدارى مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىندە مادەنيەت جانە ونەر دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى، كەيىن ديرەكتورى بولىپ تاعايىندالعان.

2019-2020-جىلدارى ۇلتتىق ارحيۆتىڭ باسشىسى قىزمەتىندە بولعان.

***

ءانۋار جانعوزين «نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەپتەرى» د ب ب ۇ باسقارما ءتوراعاسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.

ول بيىل اقپان ايىندا «حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعى» ءتوراعاسى لاۋازىمىنان كەتتى.

ول 1986-جىلى دۇنيەگە كەلگەن. م. لومونوسوۆ اتىنداعى ماسكەۋ مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىندە «ماتەماتيكا» ماماندىعى بويىنشا جانە «نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ» ماگيستراتۋراسىندا «ءبىلىم بەرۋدى باسقارۋ» ماماندىعى بويىنشا ءبىلىم العان. پرەزيدەنتتىك جاستار كادرلىق رەزەرۆىنىڭ مۇشەسى.

2008-2011-جىلدارى «نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەپتەرى» ادىستەمەلىك پروتسەسس دەپارتامەنتىنىڭ مەنەدجەرى، ديرەكتوردىڭ ورىنباسارى بولىپ جۇمىس ىستەدى.

2011-جىلدان 2016-جىلعا دەيىن استانا قالاسىنداعى «نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىندە» ماتەماتيكا ءپانىنىڭ مۇعالىمى، ديرەكتور قىزمەتىن اتقارعان. 2017-2019-جىلدارى نۇر-سۇلتان قالاسى ءبىلىم باسقارماسىنىڭ باسشىسى بولدى. قازاق، ورىس جانە اعىلشىن تىلدەرىن مەڭگەرگەن.

***

ءسابيت مەيرام ۇلى احمەتوۆ ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن «الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورى» ك ە ا ق باسقارما ءتوراعاسى بولىپ تاعايىندالدى.

س. احمەتوۆ 1979-جىلى 22- قاڭتاردا دۇنيەگە كەلگەن. 2000-جىلى ق. ا. ياساۋي اتىنداعى حالىقارالىق قازاق-تۇرىك ۋنيۆەرسيتەتىن ءبىتىرىپ، «زاڭگەر» ماماندىعىن الدى.

2021-جىلى «ynternational Master in Public Procurement Management» باعدارلاماسى بويىنشا تور ۆەرگاتا ريم ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ماگيستراتۋراسىن اياقتادى.

س. احمەتوۆ ءار جىلدارى ق ر ادىلەت مينيسترلىگى زاڭناما دەپارتامەنتى باسقارماسىنىڭ باسشىسى، زاڭ قىزمەتى دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى، ق ر باسەكەلەستىكتى قورعاۋ اگەنتتىگىنىڭ كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور جانە تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ دەپارتامەنتىنىڭ جانە ق ر تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ اگەنتتىگىنىڭ ىشكى اكىمشىلىك دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى، سونداي-اق ق ر قارجى مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ جانە كۆازيمەملەكەتتىك سەكتوردىڭ ساتىپ الۋ زاڭناماسى دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى قىزمەتتەرىن اتقاردى.

***

ءسابيت رزييەۆ «قازاقستان-قىتاي قۇبىرى» ج ش س باس ديرەكتورىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى.

سونىمەن قاتار، 2023-جىلعى 7- ناۋرىزدان باستاپ «قازاقستان-قىتاي قۇبىرى» ج ش س- نىڭ باسقارما مۇشەسى بولىپ سايلاندى.

س. رزييەۆ بۇل قىزمەتكە تاعايىندالعانعا دەيىن «قازترانسويل» ا ق شىمكەنت مۇناي قۇبىرى باسقارماسىنىڭ باستىعى بولعان.

«قازاقستان- قىتاي قۇبىرى» ج ش س - «قازترانسويل» اق (%50) مەن China National Oil and Gas Exploration and Development Company Ltd (%50) بىرلەسكەن كاسىپورنى.