ءسابيت رزيەۆ قازاقستان- قىتاي قۇبىرى باس ديرەكتورىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى قىزمەتىنە تاعايىندالدى

استانا. قازاقپارات - «قازاقستان- قىتاي قۇبىرى» ج ش س قاتىسۋشىلارىنىڭ جالپى جينالىسىنىڭ 2023 -جىلعى 6-ناۋرىزداعى شەشىمىمەن ءسابيت رزيەۆ «قازاقستان- قىتاي قۇبىرى» ج ش س باس ديرەكتورىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى.

سونىمەن قاتار 2023 -جىلعى 7-ناۋرىزدان باستاپ «قازاقستان- قىتاي قۇبىرى» ج ش س- نىڭ باسقارما مۇشەسى بولىپ سايلاندى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات «قازترانسويل» ا ق باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

س. رزيەۆ بۇل قىزمەتكە تاعايىندالعانعا دەيىن «قازترانسويل» ا ق شىمكەنت مۇناي قۇبىرى باسقارماسىنىڭ باستىعى بولعان. ءار جىلدارى ول «قازترانسويل» ا ق- دا اقتوبە مۇناي قۇبىرى باسقارماسىنىڭ باستىعى، پايدالانۋ ءبولىمىنىڭ ديرەكتورى، اتىراۋ مۇناي قۇبىرى باسقارماسىنىڭ باستىعى، باتىس فيليالىنىڭ باس ينجەنەرى - ءبىرىنشى ورىنباسارى قىزمەتتەرىن اتقاردى.

«قازاقستان- قىتاي قۇبىرى» ج ش س باس ديرەكتورى (باسقارما ءتوراعاسى) - تيان ايمين.

«قازاقستان- قىتاي قۇبىرى» ج ش س - «قازترانسويل» ا ق %50 مەن China National Oil and Gas Exploration and Development Company Ltd 50% بىرلەسكەن كاسىپورنى. سەرىكتەستىك «كەڭقياق - قۇمكول» جانە «اتاسۋ - الاشاڭقاي» ماگيسترالدىق مۇناي قۇبىرلارىنا يەلىك ەتەدى.