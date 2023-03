1 ناۋرىز, 20:59

تۇركياداعى جەر سىلكىنىسىن بولجاعان زەرتتەۋشى الدا تاعى دا قاۋىپ بارىن ەسكەرتتى

امستەردام. قازاقپارات - تۇركيادا قاتتى جەر سىلكىنىسى بولاتىنىن بولجاعان نيدەرلاندتىق زەرتتەۋشى فرەنك حۋگەربيت ناۋرىزدىڭ باسىندا بولۋى ىقتيمال ءزىلزالا تۋرالى ەسكەرتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات زەرتتەۋشىنىڭ Twitter پاراقشاسىنا سىلتەمە جاساپ.

ونىڭ پىكىرىنشە، وسى ايدىڭ باسىندا ماگنيتۋداسى 7 ءتىپتى 8 بالدان اساتىن جەر سىلكىنىسى بولۋى مۇمكىن.

ايتۋىنشا، پلانەتالاردىڭ كۇردەلى گەومەترياسى 2 جانە 5- ناۋرىزدا جاقىنداسادى دەپ كۇتىلۋدە. بۇل ءوز كەزەگىندە 3-4 ءى نەمەسە 6-7- ناۋرىزدا اۋقىمدى سەيسميكالىق قۇبىلىستارعا اكەلۋى مۇمكىن.

«ناۋرىزدىڭ ءبىرىنشى اپتاسى وتە قاۋىپتى بولۋى مۇمكىن، اسىرا ايتقانىم ەمەس. ۇرەي تۋدىرۋدان اۋلاقپىن. بۇل جاي عانا ەسكەرتۋ، ويتكەنى كۇردەلى پلانەتارلىق گەومەتريا ايتارلىقتاي سەيسميكالىق قۇبىلىستاردى تۋدىرادى. مۇنى نازارسىز قالدىرۋعا بولمايدى»، - دەيدى حۋگەربيت Survey of Geometry of the Solar System ۇيىمىنىڭ YouTube ارناسىندا جاريالانعان ۆيدەودا.

ونىڭ بولجاۋىنشا، ناۋرىزدىڭ ءبىرىنشى اپتاسىندا ماگنيتۋداسى 6 بال بولاتىن ءبىرقاتار سەيسميكالىق قۇبىلىس بولۋى مۇمكىن.

«سەناريدى دامىتۋدىڭ ەكى جولى بار. اۋقىمدى جەر سىلكىنىسى 3-4- ناۋرىزدا بولۋى مۇمكىن، سودان كەيىن تولىق ايدا 6-7- ناۋرىزدا سەيسميكالىق بەلسەندىلىكتىڭ جوعارىلاۋى بايقالادى. بەلگىلى ءبىر سەيسميكالىق بەلسەندىلىك 3-4- ناۋرىزدا بايقالادى، سودان كەيىن 6-7- ناۋرىزدا ءىرى سەيسميكالىق قۇبىلىس بولادى»، - دەدى حۋگەربيت.

سونداي-اق، ۆيدەودا ول اتموسفەرالىق قىسىمنىڭ اۋىتقۋى الداعى سەيسميكالىق قۇبىلىستاردىڭ قاي جەردە تىركەلۋى مۇمكىن ەكەندىگىنىڭ ماڭىزدى كورسەتكىشى بولاتىندىعىن اتاپ ءوتتى.

سوڭعى مالىمەتتەرگە سۇيەنسەك، حۋگەربيتتىڭ ايتۋىنشا، سەيسميكالىق بەلسەندىلىك سولتۇستىك امەريكادا، كامچاتكادا، كۋريل ارالدارىندا، جاپونيادا، فيليپپيندە جانە يندونەزيادا بايقالۋى مۇمكىن.

«مەن تەك بولۋى مۇمكىن ەكەندىگىن ايتىپ وتىرمىن. الداعى كۇندەرى اتموسفەرالىق قىسىمنىڭ قوسىمشا اۋىتقۋ بولۋى مۇمكىن. ول تۋرالى حابارلايتىن بولامىز»، - دەلىنگەن بەينەنىڭ سوڭىندا.

groundreport.nl پورتالىندا فرانك حۋگەربيتكە قاتىستى ونىڭ سەيسميكالىق بەلسەندىلىككە بايلانىستى اسپان دەنەلەرىنىڭ گەومەترياسىن باقىلاۋعا ارنالعان عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتىندا جۇمىس ىستەيتىنى ايتىلعان.

زەرتتەۋشىنىڭ عىلىمي دارەجەسى بولماسا دا، ءزىلزالا ماسەلەسىنە قىزىعۋشىلىق تانىتىپ، ىقتيمال جەر سىلكىنىسى تۋرالى ءجيى بولجام جاسايدى. حۋگەربيت اپاتتان ءۇش كۇن بۇرىن تۇركيا مەن سيرياداعى جەر سىلكىنىسىن بولجاعان ەدى.