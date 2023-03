بريتاندىق تانىمال جۋرنال قازاقستان تۋرالى ماقالا جاريالادى

استانا. قازاقپارات - Condé Nast Traveller تانىمال حالىقارالىق باسىلىمى The most Breathtaking Places to Visit in Kazakhstan («قازاقستاندا بارۋعا بولاتىن ەڭ قىزىقتى ورىندار») اتتى ماتەريال جاريالادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

ماقالانىڭ تاقىرىبى ايتىپ تۇرعانداي، اۆتورلار الماتى، بۋراباي، استانا، ماڭعىستاۋ، تۇركىستان، شىعىس قازاقستان جانە ۇلىتاۋدىڭ اسەم تابيعاتىن ەگجەي-تەگجەيلى كوركەم سيپاتتايدى. بۇل رەتتە، قازاقستان الەمدەگى باعالانباعان تۋريستىك باعىتتاردىڭ ءبىرى، دەپ اتاپ كورسەتەدى.

سونداي-اق، اۆتورلار قازاقستاندى اۋقىمى جاعىنان عالامشارداعى اسقار تاۋلاردان تۇزدى باستاۋلارعا دەيىن، ءمولدىر كولدەردەن نۋ ورماندارعا دەيىن، زاماناۋي ساۋلەتتەن ەجەلگى توبەلەرگە دەيىنگى تاڭعاجايىپ پەيزاجى بار توعىزىنشى ەل رەتىندە باعا بەرگەن.

«وتكەن ءبىر اپتادا عانا قازاقستان ءۇندىستاننان كەلگەن تۋريستەر ءۇشىن ەڭ ۇزدىك ترەند باعىتى رەتىندە تانىلدى. بۇعان دەيىن قازاقستان تانىمال curly tales سايتىنىڭ نۇسقاسى بويىنشا قولجەتىمدى دەمالىس بويىنشا توپ-10 ەلدىڭ قاتارىنا كىردى. الەمدىك باسىلىمدار قازاقستانعا بارعان سايىن نازار اۋدارىپ، تۋريستەردىڭ قازاقستانعا كەلۋىنە ۇسىنىس جاسايتىنى قۋانتادى. ءبىز وتاندىق جانە شەتەلدىك تۋريستەردىڭ جايلى دەمالىسى ءۇشىن جاعداي جاساپ، وسى باعىتتاعى جۇمىستى جالعاستىرامىز»، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆيتسە-مينيستر ەرجان ەركىنبايەۆ.