قازاق ايەلدەرى قالاي كيىنۋى قاجەت؟ ستيليستپەن سۇحبات

استانا. قازاقپارات - «ۇيلەسىمدى كيىنۋ - جەكە تۇلعا رەتىندە جەتىستىكتەرگە اپاراتىن قادامداردىڭ ءبىرى» دەيدى بۇلبۇل قالقانبايەۆا.

بالا كۇننەن ادەمى كيىنۋگە جانى قۇشتار بۇلبۇل قالقانبايەۆا جاسى وتىزدان اسقاندا كەڭسەدەگى جۇمىسىن ءبىرجولا تاستاپ، ستيليست كاسىبىن مەڭگەردى. ول بۇگىندە قازاق اۋديتورياسىنا ادەمى ءارى ۇيلەسىمدى كيىنۋدى ۇيرەتىپ، ءوزى سياقتى ستيليست ماماندار دايىنداپ ءجۇر.

بۇلبۇل قالقانبايەۆا informburo.kz تىلشىسىنە بەرگەن سۇحباتىندا كيىم تالعامى تۋرالى اڭگىمەلەيدى.

- ايەلدەرگە ادەمى كيىنۋدى نە ءۇشىن ۇيرەتكىڭىز كەلدى؟

- بالا كۇننەن ۇيلەسىمدى كيىنۋ قىمبات كيىنۋ دەپ ويلاپ كەلدىم. تۇرمىس جاعدايى ورتاشا وتباسىدا ءومىر ءسۇردىم. ادەمى كيىنۋدىڭ قاجەت ەكەنىن ستۋدەنت كەزىمدە ءتۇسىندىم. تۇرمىسقا شىعىپ، دەكرەتتە وتىرعاندا قۇشتارلىعىم ارتا ءتۇستى. سول كەزدە ستيليست كاسىبىن وقىپ، مەڭگەرە باستادىم. Google-عا «قالاي ادەمى كيىنۋگە بولادى؟» دەپ جازساڭ، اقپارات شىقپايدى. جان-جاقتان ىزدەپ، وقىپ، ۇيرەنىپ، ىشكى پايدالانا الماعان پوتەنسيالىمدى شىعارا باستادىم. ۇيرەنىپ الۋعا بولاتىن دۇنيە ەكەنىن ءتۇسىندىم. بۇل دا سپورتشىنىڭ بۇلشىق ەتى سەكىلدى، ءبىر رەت جاتتىقسا، مىقتى بولىپ كەتپەيدى. بۇلشىق ەت ۋاقىت وتە قاتايادى. تالعام قالىپتاستىراتىن كوزدىڭ دە بۇلشىق ەتى سولاي. كورە- كورە كوز جاتتايدى. ادەمى كيىنۋ ءۇشىن بايدىڭ قىزى بولۋ كەرەك ەمەس ەكەن.

ەڭ ءبىرىنشى بلوگ باستاعاندا قازاق ايەلدەرىنە بازاردان دا ادەمى كيىنۋگە، ۇيلەسىمدى كيىنۋدى وڭاي ۇيرەنۋگە بولادى دەگەندى ايتقىم كەلدى. قوعام كويلەك كيۋدى ۇيرەتكىسى كەلگەن جاس قىزدى قابىلداي المادى. «بايعا تيدىك، بالا تاپتىق، بىزگە ستيل نەگە كەرەك؟» دەگەن سەكىلدى نەگاتيۆ پىكىر وتە كوپ بولدى. جۇرتتىڭ ءسوزىن كوتەرە الماي تالاي رەت بلوگىمدى تاستاپ كەتكىم كەلدى. دەسە دە، ءتورت جىلدا جەتكەن جەتىستىگىم از ەمەس. اۋديتوريامنىڭ 95 پايىزى ۇيلەسىمدى كيىنۋ - جەكە تۇلعا رەتىندە جەتىستىكتەرگە اپاراتىن قادامداردىڭ ءبىرى ەكەنىن مويىنداپ قالدى. ادەمى كيىنۋ جاي عانا سىرتقى قابىق ەمەس ەكەنىن تۇسىنەدى.

ادەمى كيىنۋ قاي سالادا بولسىن ساراپشىلىعىڭدى ودان ءارى ايقىنداي تۇسەتىن، كەز كەلگەن ورتاعا ءسوزىڭدى وتكىزە الاتىن، وزىڭە دەگەن قۇرمەتىڭنىڭ كورسەتكىشى رەتىندە قالىپتاسىپ كەلە جاتىر. سونى قىزدار وتە جاقسى تۇسىنەدى. قازاق اۋديتورياسىنا ەڭ العاش پسيحولوگيا، ءوزىڭدى تانۋ دەگەن اعىم كەلگەندە جىلاپ قابىلدادىق. ءوزىمىز بىلمەگەن، كولەڭكەدە قالعان پروبلەمالار شىقتى. ءبىر ساتتە ادامدار ەموتسيالارىن يگەرىپ، پروبلەمالارىن شەشە الدى. ستيل - ءسال كەنجە قالىپ قالعان، كەيىندەۋ كەلگەن سالالاردىڭ ءبىرى. بىردەن جاقسى قابىلداي قويمايدى. قارسىلىقتار بولدى. قازىر مەنى قازاق قىزدارىنىڭ ادەمى وزگەرىسكە، ۇيلەسىمدى كيىنۋگە دەگەن قۇلشىنىسى قۋانتادى.

كەز كەلگەن قازاق ايەلى بازاردان نە ساۋدا دۇكەنىنەن كيىنسە دە، ليۋكس كيسە دە كوپشىلىگى جاقسى كيىنۋگە ۇمتىلادى. بۇل مەنى قۋانتادى. مانساپقا جەتكىڭ كەلسە سول بيىكتە تۇرعانداي كيىن دەيدى. كەز كەلگەن ادامدى كەلە جاتقان كەزدە العاشقى ءۇش سەكۋندتا تانۋعا بولادى. ول ادامنىڭ ءوزىن جاقسى كورۋ كورسەتكىشى، ءوز-ءوزىن سىيلاۋ دەڭگەيى، باسقاعا ايتقىسى كەلگەن ىشكى مەنىنىڭ باتىلدىعى، بارلىعىن كورەمىن. بىردەن قۇرمەتىم ارتا تۇسەدى.

- ءسىز تالعامىڭىزدى قالاي قالىپتاستىردىڭىز؟

- اناسىنىڭ كويلەگىن كيىپ الىپ، ونى قيىپ تاستايتىن، دجينسي شالباردان بەلدەمشە تىگىپ الاتىن، ماتانىڭ قيقىمىنان كويلەك جاراتاتىن قىز بولىپ وسكەن جوقپىن. ستيليستەردىڭ كوبى بالا كۇننەن بۇلدىرۋگە بەيىم بولعان. مەن ونداي بولمادىم. ۇيدە ءۇش قىزدىڭ ۇلكەنى بولعاننان كەيىن ۇلدىڭ جۇمىسىن جاسادىم. ەركەكشورا بولدىم، اتتىڭ ۇستىندە مال باقتىم. قي ويىپ، مالعا جەم- سۋىن بەرىپ، اراسىندا ساباققا بارىپ كەلىپ ءجۇردىم. اكەمە كومەك كەرەك بولعان سوڭ ءۇيدىڭ شارۋاسىنا ارالاستىرمادى.

كەڭەس زامانىندا ءومىر سۇرگەن اتا-انا بالالارىمىز. «سۇلۋىنان - جىلۋى» دەپ كيىمىڭ جىلى، تازا بولسىن، باستىسى كىر، جىرتىق بولماسىن دەپ ءوسىردى. ول كەزدەگى اتا-انادا كىنا جوق. زامان سولاي ەدى. ادەمى كينۋدىڭ قاجەت ەكەنىن ۇلكەن قالاعا شىعىپ، ستۋدەنت بولعاندا ۇقتىم. سول كەزدە ادەمىلىكتى كورىپ، كورۋ كوكجيەگىم كەڭەيدى. ءبىراق تالعامىمنىڭ جەتكەن جەرىن وڭدى-سولدى سىناپ كورۋگە قاراجات بولمادى. دەكرەتتە وتىرعاندا كورۋ ارقىلى، كوز بۇلشىق ەتتەرىن جاتتىقتىرۋ ارقىلى تالعامدى قولدان جاساپ الدىم.

تاباندىلىق، ەڭبەك، كۇندەلىكتى ىزدەنىپ، جۇلدىزداردى، جۋرنالداردى قاراپ، كيىمنىڭ ءار سانتيمەتر نوبايىن جاتتاۋ ارقىلى كوزدىڭ بۇلشىق ەتىن جاتتىقتىردىم. ستيليست قالاي مەنىڭ كاسىبىمە اينالىپ كەتكەنىن، باسقا ايەل ادەمى كيىنسە، بىرگە قۋاناتىن دەڭگەيگە جەتىپ قويعانىمدى بايقاماي قالىپپىن. ۇيلەسىمدى كيىنگەن قىز كورسەم شاتتانامىن، ادەمى ىشكى كۇي سىيلايدى.

- كليەنتتەرىڭىز كىم؟ ستيليست قىزمەتىن كىمدەر پايدالانادى؟

- پاراقشامدى ءارتۇرلى اۋديتوريا - بازاردان 5 مىڭ تەڭگەگە سومكە الاتىن كەلىنشەك تە، بىرنەشە ميلليون تەڭگە جۇمسايتىن ايەل دە قارايدى. كليەنتتەرىم دە ءارتۇرلى. قىمبات برەندتەردەن 400-500 مىڭ تەڭگەگە اياق كيىم الاتىن، ءوزىم سەكىلدى قاراپايىم ماسس-ماركەتتەن كيىنەتىن ايەلدەر بار. جەڭىلدىك كەزىندە 100 مىڭ تەڭگەگە تولىق گاردەروبتى جاساقتاپ شىققان كەزىمىز بولدى. ءبولىپ جارمايمىن، دەگەنمەن 60-70 پايىزى - قاراپايىم قىز-كەلىنشەكتەر. ولار مەنىڭ ءار پازلىمنىڭ كۋاسى. وسكەمەندە جۇرگەنىمدە قالاي ءوزىمدى قۇراعانىمدى، برەندىم قالاي دۇنيەگە كەلگەنىن، ءار قادامىمدى Instagram-دا كۇندەلىكتى ايتىپ جۇرگەننەن كەيىن ولار سۇرىنگەنىمدى دە، جىلاعانىمدى دا، قايتا تۇرىپ، شاتتانعانىمدى دا بىلەدى.

وزىمە اقىرىن ليۋكس ساپاداعى برەندتەردى رۇقسات ەتە باستادىم. اۋديتوريا دا سوعان دايىن ەكەن. بالا كەزىمدە قالاعان نارسەلەردى الىپ جاتقانىمدى كورىپ، بولىگىمدى جاۋىپ جاتقانىما تۇسىنىستىكپەن قاراي الاتىن اۋديتوريا. ەكى جىل بۇرىن «مۇنى كىم كيەدى، وداندا بالا-شاعاما كيىم الىپ بەرمەيمىن بە؟» دەيتىن. ول دا دۇرىس. ەكى جىل بۇرىن مەن دە سولاي ويلادىم. بارىڭدى تاستاپ، ليۋكس ال دەمەيمىن. ءبىراق، كۇندەلىكتى ءومىر ساپاسىن كەمى ءبىر پايىزعا جاقسارتۋ قاجەتى.

ءبىز بۇل ومىرگە جاقسىعا لايىقپىز دەپ كەلەمىز. قاناعات قىلىپ، كورپەڭە قاراي كوسىلگەن دۇرىس. ليۋكس ءسىزدىڭ قۇندىلىعىڭىز ەمەس شىعار. وعان قۇرتقان اقشاڭىزدى شاڭعى كوستيۋمىن الۋعا جۇمسايتىن شىعارسىز. قۇندىلىعىڭىزعا قاراي ومىرىڭىزگە راقات الىپ كەلەتىن، جانىڭىزعا ءلاززات سىيلايتىن، ءسىزدى قۋانتاتىن، ءار ءسات سايىن شابىتتاندىراتىن ءومىر ساپاسىمەن ءومىر ءسۇرۋ كەرەك. سونى قىزدارعا ناسيحاتتايمىن. ءوزىڭ كورە الاتىن كوكجيەكتە قالىپ قالماۋدى كويلەكپەن كوبىرەك بايلانىستىردىم.

كيىمدى تەك سىرتقى قابىق دەپ قابىلداۋعا قارسىمىن. ايەلدەر جاسىنا جەتپەي اجە بولىپ كيىنەدى، وعان قارسىمىن. تاربيەدەن اسىپ كەتپەي، مەنتاليتەتتى ەسكەرۋ كەرەك. ورمال بايلاۋ كەرەك بولسا بايلاۋ كەرەك. ادەمى قارتايۋعا بولادى. ءوزىڭدى، رەسۋرستارىڭدى سىيلاپ، جاي عانا ادەمى بولىپ جۇرۋگە بولادى. قازان- وشاقتان كەت، كۇيەۋىڭدى تىڭداما دەمەيمىن. ايەل سىرتتان جاقسى پىكىر ەستىگەندە، ىشكى كۇيى ادەمى بولعاندا ەنەسىمەن، كۇيەۋىمەن ۇرىسپايدى. وعان ۋاقىتى جوق. ىشكى كۇيى كەرەمەت بولعاندا جاقىندارىنا دا باقىت سىيلايدى. ءبارىمىز ادەمىلىككە قۇشتارمىز. ولاي ەمەس دەيتىندەر جۇرەگىنىڭ تۇبىندەگى قۇشتارلىقتى مويىنداماۋى مۇمكىن.

- سەكوند-حەندتەن كيىنۋگە قالاي قارايسىز؟

- وتە جاقسى قارايمىن. ءسان وزىنەن-ءوزى پايدا بولمايدى. ول قيالي ادامداردىڭ شىعارا سالعان دۇنيەسى ەمەس. قوعامداعى جاڭالىقتاردىڭ ءبارى ساندە تىكەلەي كورىنىس تابادى. مىسالى، جان-جانۋارلاردى قورعاۋ ماقساتىندا ەكوتەرىگە كوشىپ جاتىرمىز. ەكى جىل كارانتيندە ىڭعايلى، سپورت ستيلىندەگى، قاتتى كوزگە ۇرمايتىن بارىنشا تابيعي تۇستەردەگى كيىمدەر كيدىك. بۇرىنعىداي ءبارىن ساتىپ الا بەرمەۋ ماقساتىندا «باياۋ ءسان» كەلە جاتىر.

بانگلادەش، قىتاي سەكىلدى جۇمىس كۇشى ارزان ەلدەردە تىگىلەدى. اكەلەمىز، ساتامىز، لاقتىرىپ تاستايمىز. ساپا دا كەتتى. سوندىقتان ءبىر رەت پايدالانعان ساپالى دۇنيەنى تازالاپ، نەگە قايتا كيمەسكە؟ سومكە، اكسەسسۋارلار الۋعا بولادى. ساپاسى وتە جاقسى. وسىلايشا قايتا- قايتا كيىم ساتىپ الماۋدى ۇيرەنەمىز. قالتانى دا قاقپايدى. ءبىز قازىر اقشامىزدى ساپاسىز كيىمدەرگە، سينتەتيكاعا قۇرتىپ جاتىرمىز. سەكوند- حەندتەن ساپالى دۇنيە كورىپ قالساق، نەگە الماسقا؟

- ءوزىڭىز الاسىز با؟

- اكسەسسۋار الامىن. قازىر ۆينتاج، ياعني ەسكى زاتتار وتە جاقسى باعالانادى. ءسان تاريحىن قاراساق، 1910 -جىلدان 2000 -جىلعا دەيىن ءار ون جىلدىقتا قوعامداعى جاڭالىقتارعا ساي ساندە وزگەرىستەر بولىپ وتىرعان. ودان كەيىن ەشتەڭە بولعان جوق. 1980-جىلداردىڭ كولەمدى يىعى مەن 70-جىلداردىڭ «كولوكول» شالبارى، 50-جىلدارداعى بەلى قىنالعان new look, Dior ستيلى، 40-جىلدارداعى ءتورت بۇرىش كوستيۋمدەر سانگە اينالىپ كەلىپ جاتىر. جاڭادان ەشتەڭە شىقپاعاننان كەيىن ۆينتاج كيىمدەر باعالانادى. اتادان بالاعا كيىمدى جىرتىعىمەن مۇراعا قالدىراتىن old money دەگەن تۇسىنىك بار.

ادامدار بۇرىنعا قاراعاندا سانالى بولا باستادى. بۇرىنعىداي جاپا-تارماعاي جىلتىراققا جارماسپايدى. ءار 2 مىڭ تەڭگەلىك فۋتبولكاعا جۇگىرمەيدى. 10 مىڭ تەڭگەگە بەس فۋتبولكا العانشا، ساپالى ءبىر فۋتبولكا العىسى كەلەدى. 50 مىڭ تەڭگەگە ماسس- ماركەتتەن ءبىر جۋعان سوڭ تاستايتىن پيدجاك العانشا، سول اقشاعا ساپالى ۆينتاج كوستيۋم الۋعا بولادى. بۇل دا گاردەروبقا قۇيىلعان ينۆەستيتسيا. ءوزىم دە ۆينتاجدان الۋدى كوبىرەك قولعا الايىن دەپ ءجۇرمىن.

دەسە دە قازاق اۋديتورياسى بىرەۋدىڭ كيگەنىن كيۋگە ءالى دايىن ەمەس، ويتكەنى بالا كەزدەن وزىنەن ۇلكەندەردىڭ كيىمىن كيىپ وسكەن. قازىر بالا كۇندە كيىلمەي قالعان كيىمدەردى كيىپ، ىشكى قالاۋلارىن جاۋىپ جاتىر. تۇبىندە ۆينتاجعا ورالامىز.

- ال ءبىر كيىمدى ۇزاق كيۋ دۇرىس پا؟

- ساپالى كيىمدى ۇزاق كيەتىندەرگە جاقسى قارايمىن. ءار كيىمگە ەموتسيونالدى تۇردە قاتتى بايلانىسى بار ادامدار بولادى. مەن مۇنى ديپلوم قورعاعاندا، كەلىن بولىپ تۇسكەندە كيگەنمىن. مىناۋ قۇدالىقتان كەلگەن سىرعام دەيدى. باياۋ ءسان تۇرعىسىنان الساق، قايتا-قايتا العانشا ءبىر ساپالى كيىمدى بەس جىل كيۋگە بولادى. تۇگى شىعىپ، ءوڭى كەتىپ قالعان كيىمدى ءومىر بويى كيە بەرۋ دە دۇرىس ەمەس. كيىم توزسا، شالباردىڭ تىزەسى شىقسا ۇزاق كيمەڭىز.

- ءسان وزگەرگەنىمەن، ستيل قالادى دەيدى. ءسىز ءوز ستيلىڭىزدى تاپتىڭىز با؟

- ادامنىڭ ستيلى ىشكى كۇيىنە قاراي وزگەرىپ وتىرادى. وعان ۋاقىت، تۇرعىلىقتى جەرى، جاس ەرەكشەلىگى، سول كەزدەگى ىشكى سانا-سەزىمى، پسيحولوگيالىق ەرەكشەلىكتەرى، مارتەبەسى اسەر ەتەدى. مىسالى، مۇعالىمدەر جاسىنا، مارتەبەسىنە ساي كيىنەدى.

ءسان - كوشپەلى دۇنيە، كەلەدى، كەتەدى. ادامنىڭ وزىنە ساي ستيلى قالىپ قالادى. ءوزىم ستيلىمنىڭ كوپ وزگەرگەنىن بايقايمىن. مەنىڭ ستيلىم وسى دەيتىندەي بۇل سالادا جۇرگەنىمە كوپ بولمادى. بەس جىلدا باسىمدى تاۋعا دا، تاسقا دا ۇرىپ، تالاي نارسەنى كوردىم. ونسىز بولمايدى. ستيلدىڭ ءوزى باعىتتارى بار: دراماتيكالىق وبراز، natural وبراز، نازىك نە كۇردەلى رومانتيزم، كلاسسيكا. بارلىعىن كوردىم، جانىما جاقىنىن تاپتىم. ءبىراق تا اۋديتوريام ۇنەمى جاڭا دۇنيە كۇتەتىندىكتەن مىنەز- قۇلىق ستيلىمە جات وبرازداردى دا كورسەتۋىم كەرەك. ولاردىڭ مىنەزى مەنىكىندەي ەمەس قوي.

ستيل ادامنىڭ مىنەزىمەن تىكەلەي بايلانىستى. وبراز مىنەزبەن دە ساي كەلۋى كەرەك. مەن كلاسسيكپىن. ءتۇزۋ سىزىقتار، جيناقى، دراما نوتالارى بار كيىمدەر جاقىن. قازاق اۋديتوريسيا كوزدى اۋىرتاتىن، باتىل كورىنەتىن وتكىر وبرازدارعا دايىن بولماي جاتادى. سونىڭ ەلەمەنتتەرىنە تابيعيلىقتى قوسقاندا كلاسسيكا جاقىن كەلەدى. پيدجاك ماعان جاقسى جاراسادى، ويتكەنى ءتۇزۋ سىزىقتار بار. كليەنتتەرمەن جۇمىس ىستەگەندە دە ستيلىن تاۋىپ بەرۋگە تىرىسامىز.

جوعارعى ءسان كورسەتەتىن دۇنيەلەردى قازاق اۋديتورياسىنا سول كۇيىندە وتكىزە سالمايسىڭ. مەنتاليتەت باسقا، تاربيە بار. اشىق- شاشىق، جىرىق، الەمدىك ءسان ايتقان ترەندتىڭ بارلىعىن سول قالپىندا بەرە سالۋعا بولمايدى. كەرىسىنشە، اينالدىرىپ كەلىپ، بەيىمدەپ بەرۋىڭ كەرەك. Vogue جۋرنالىنداعى دۇنيەلەردى سول قالپىندا كيىپ كورسەتسەم اۋديتوريا شالقاسىنان تۇسەدى.

- ايەلدەر كيىم تاڭداعاندا قانداي قاتە جىبەرەدى؟

- ءالى كۇنگە دەيىن كيىمنىڭ اكتۋالدى فاسونىن، ياعني ۇلگىسىن اجىراتا المايدى. اكتۋالدى ەمەس ۇلگىدەگى كيىمدەرگە سۇرانىس بار، ويتكەنى قىزداردا ءبىلىم جەتىڭكىرەمەيدى. سۇرانىس بولعاندىقتان تۇركيا مەن قىتاي شىعارا بەرەدى. الۋدى ازايتقاندا عانا ونداي كيىمدەر شىقپاس ەدى. ماسس- ماركەتتىڭ ءوزى قاجەت ەمەس كيىمگە تۇنىپ تۇر. قىزدار گۇلىنە قىزىعىپ، تۇرىنە قىزىعىپ الىپ قويا بەرەدى. ەڭ باستى قاتەلىك وسى.

«جاقسى كيىنۋ - قىمبات كيىنۋ» دەپ ۇرىنىپ وتىرعان قىزدار كوپ. اسىرەسە، سىرت كيىم قىمباتقا تۇسەدى. كيىم تاڭداعاندا ەرەجەلەردى بىلسە جەتكىلىكتى. وعان تالانت كەرەك ەمەس. جەيدەنىڭ ماتاسى فورما ۇستايتىن بولۋى كەرەك. جاكەتتىڭ ۇزىندىعى الاقاننىڭ جارتىسىنا دەيىن كەلۋى كەرەك. شالباردىڭ بەلىندە بۇرمەلى تىگىسى اسا كوپ بولماۋى كەرەك دەگەن سەكىلدى 15-20 ەرەجە بار. سول ەرەجەمەن بەس كيىم الساڭىز، بەسەۋى دە ءبىر-بىرىمەن ۇيلەسىپ كەتەدى.

ادەمى كيىنۋدى تالانتى جوق ادام دا ۇيرەنە الادى. تاعى دا ايتامىن، ەرەجەلەردى بىلسەڭىز بولدى. تالعامدى كورۋ ارقىلى قالىپتاستىرا الاسىز. ۇيرەنۋ وڭاي. كوز جاتتىققاندا ادەمىلىكتى كورۋگە قۇمار بولادى.

- از اقشاعا دا جاقسى كيىنۋگە بولا ما؟

- ارينە، بىرنارسە الاردا مىناۋ اقشاسىنا تۇرا ما دەپ ويلانامىن. قىمباتقا ۇرىنا بەرگەنگە قارسىمىن. ىسىراپ قوي. مەنەن «ليۋكس نە ءۇشىن الادى ساپاسى كەرەمەت پە؟» دەپ سۇرايدى. رەپليكا، وتىرىك ليۋكس الىپ، «ليۋكس كيىپ ءجۇرمىن» دەيتىندەر بار. شىنايى ليۋكس الۋ - ىشكى كۇيىڭ، ءوزىڭ ءۇشىن عانا. بىرەۋگە مەن ليۋكس كيىپ ءجۇرمىن دەپ دالەلدەۋ ءۇشىن ەمەس. جاساندى ليۋكس - ءوزىڭدى الداۋ.

ليۋكستى وزىمە ەندى عانا رۇقسات ەتە باستادىم. بىرەۋ ماقتان نە باسقا دەسىن، بۇل مەنىڭ ىشكى دۇنيەمە جاقسى اسەر ەتەدى. بىرەۋگە ليۋكس قۇندىلىق بولماۋى مۇمكىن. ليۋكس كيگەننىڭ بارلىعى ادەمى ەمەس. برەندكە مالىنىپ جۇرگەن قانشاما قىز-كەلىنشەكتى بىلەمىن. باي بولىپ كورىنۋ - بىرنەشە لوگونى ۇستىڭە ءىلىپ الۋ دەگەن ءسوز ەمەس. كەز كەلگەن وبرازدا ەكى لوگادان ءارى قاراي كوپ. ليۋكس كيگىڭ كەلسە ىشكى كۇيىڭ ءۇشىن كي. تالعامدى اقشاعا ساتىپ الا المايسىڭ. قانشا اقشاڭ بولسا دا، ليۋكستىڭ ءجونى وسى ەكەن دەپ ءبىرىنىڭ ۇستىنە ءبىرىن جاپسىرا بەرۋدىڭ قاجەتى جوق. ۇيلەسىمسىز، قاراعاندا كوزدى اۋىرتىپ، بىرنەشە لوگو مەنمۇندالاپ تۇرادى. ونىڭ ءبارى نەگە كەرەك؟

- قانداي تۇستەر ءاردايىم وزەكتى بولىپ قالادى؟

- اۋديتوريانىڭ تۇسكە قاتتى بايلانىپ قالعانىن تۇسىنبەيمىن. وسى تۇستەگى كيىمدەر وزەكتىلىگىن جوعالتپايدى دەپ ايتا المايمىن. ادام ءتۇستى جىلدار بويى تاڭدايدى. Pantone ينستيتۋتى وسى ءتۇستى جىل ءتۇسى دەپ جاريالادى دەپ وزىڭە كۇشتى جاراساتىن كوك ءتۇستى تاستاي سالىپ، توقسارى ءتۇستى كيىپ كەتۋ دۇرىس ەمەس. قازاق قىز-كەلىنشەكتەرىنىڭ بەت-الپەتى كۇنگە كۇيگەن، توتىققان. مەنتاليتەتىمىز ۇنەمى وشىڭكى تۇستەردى كيۋگە بەيىم. تازا قانىق تۇستەرگە كوز ۇيرەنبەگەن. قىز-كەلىنشەكتەردىڭ كوبى اشىق ءتۇس كيۋدەن قورقادى. ادام ءومىر بويى وزىنە جاراساتىن ءتۇستى ءوزى بىلەدى. ءسان ادەبيەتىندە بازالىق اق، قارا، سۇر تۇستەردى «احرومات» دەيدى. تەك قانا سونداي كيىمدەر كيسەك گاردەروبىمىز سۇرقاي بولىپ كەتەدى. تەرىمىز اپپاق ەمەس. ءوزىم قانشا جىل قارا ءتۇس كيە الماي كەلدىم، ويتكەنى بەتىم كۇنگە توتىققان قارا قىزبىن. بيداي ءوڭدى بولساق تا بەتىمىز كۇنگە توتىققان، قىزارۋعا نە قارايۋعا بەيىم. سلاۆياندار سەكىلدى كەز كەلگەن ءتۇستى قابىلداي المايمىز.

تاپقان ءتۇسىمدى ءومىر بويى كيۋگە بارمىن. وسى تۇستەردى عانا كيۋىم كەرەك دەپ شەكتەلگىم كەلمەيدى. وزىمە كوك ءتۇستىڭ وتە ادەمى جاراساتىنىن بىلەمىن. ءتۇس ساننەن كەتىپ قالادى دەگەن بولمايدى. باستىسى - وزىڭىزگە جاراساتىن كيىم كيۋ. Pantone ۇسىناتىن ءتۇستى جوققا شىعارمايمىن. ونى كيسەڭ ترەندتە بولاسىڭ دەگەن ءسوز. بەتىڭىزگە جاراسىپ جاتسا كيىڭىز، ءبىراق ول ءتۇسى بارىنە جاراسپاۋى مۇمكىن.

- ستيليست قالاي اقشا تابادى؟

- ستيليست كليەنتپەن بىرگە شوپينگ جاساپ اقشا تابادى. دۇكەندەردىڭ ءبارىن ارالاپ قويعاندىقتان ستيليست كليەنتكە نە كەرەك ەكەنىن بىلەدى. ادامنىڭ مىنەز-قۇلىق ءتيپىن انىقتايدى، قالاۋىنا قۇلاق كورەدى، گاردەروبىن قارايدى. ەكى ساعات دۇكەندەردى ارالاپ، ۇيلەسىمدى كيىم تاڭداپ بەرەدى.

گاردەروبتى سۇرىپتايدى. كيىمى كوپ، ءبىراق كيەرگە كيىمى جوق قىز-كەلىنشەكتەر كوپ. ستيليست گاردەروبتاعى بار كيىمنەن ءوزىڭىز كورمەگەن ۇيلەسىمدىكتى جاساپ بەرەدى.

ستيليستەردىڭ قازىرگى تابىس كوزىنىڭ ءبىرى - مارافون جاساۋ. «قالاي؟ قايتىپ؟ نەمەن كيۋ جايلى» مارافونىمدا ۇيلەسىمدى كيىنۋ ەرەجەلەرىن ۇيرەتەمىن. مەن ايتقان تەحنيكالار قازاق اۋديتوريسىنا وتە جاقسى ءوتتى. مارافونعا قاتىسىپ ادەمى كيىنىپ قانا قويماي، وزگەلەرگە ستيليست بولامىن دەگەندەر كوپ.

ونلاين كونسۋلتاتسيا قىزمەتى. ءتىپتى، Whatsapp قولداۋدىڭ ءوزىن اقشاعا اينالدىرىپ قويۋعا بولادى، ويتكەنى دۇكەنگە كوپ باراتىن، كيىمدى الايىن با، جوق پا دەپ ۇزاق ويلاناتىن قىز- كەلىنشەكتەر كوپ.

قازىرگى قوعام اقپاراتتى، ءبىلىمدى ساتىپ الۋعا، وزىنە ينۆەستيسيا قۇيۋعا دايىن. ول تولەگەن اقشادان ءسال ارتىقىراق بەرسە كليەنت قايتا كەلەدى. ستيليستەر از. اۋديتوريا ودان دا كوپ. ستيليست كاسىبىن مەڭگەرۋگە كەش ەمەس. قازىر ءدال ۋاقىتى دەر ەدىم. بىلتىر جازدا ستيليستەردى دايىنداي باستادىم.

- Bulbul دەگەن كيىم برەندىڭىزدى باستاۋعا نە تۇرتكى بولدى؟

- كليەنتتەرمەن جۇرگەندە دەنە دەمالاتىن، ماتاسى ماقتا كويلەك تاپپاي قينالدىم. ءبىر كويلەك الساڭ قۇرامى %100 پوليەستەر بولىپ شىعادى. ول تەرلەتەدى، دەنەگە زيان زاتتار بولەدى. بىرنەشە بالا بوسانعان، جاسىراتىن جەرى بار قازاق قىز- كەلىنشەكتەرىنە دەنەبىتىم ەرەكشەلىگىن تۇزەيتىن كويلەكتەر بولمادى. برەند يدەياسى تۋعاندا كويلەكتەر شىعارامىن دەدىم. ون كويلەكتىڭ ەسكيزى جاسالدى. جەتى كويلەك حالىقتىڭ كوڭىلىنەن شىقتى. ونىڭ ىشىندە بەس كويلەك ايەلدەردىڭ دەنەبىتىمىن وتە جاقسى تۇزەيدى.

كيىم العاندا ماتانىڭ قۇرامىنا نازار اۋدارۋى كەرەك. دەنەگە ىڭعايلى، تەرى دەمالۋى كەرەك. ول كيىمدى بىرنەشە جىل كيە الۋىمىز قاجەت. تابيعي ماتەريالداردان تىگىلگەن كيىمدەردى كيۋدى ءتۇسىندىرىپ جاتىرمىز. اقىرىنداپ ادامدار كوشە باستادى. حالىقتىڭ قاجەتى بولعان سوڭ العاشقى كوللەكسياداعى كيىمدەر جاقسى ساتىلدى. كويلەكپەن شەكتەلمەۋدى، كوللەكسيانى تولىقتىرۋ كەرەك ەكەنىن ءتۇسىندىم. ءالى سەحىم جوق. ماقساتقا قاراي ارەكەت ەتە بەرەمىز.