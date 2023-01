9 قاڭتار, 08:24

ءبيبىسارا اساۋبايەۆا قىتايدا وتكەن تۋرنيردە ەكىنشى ورىن الدى

استانا. قازاقپارات - 18 جاستاعى قازاقستاندىق شاحماتشى ءبيبىسارا اساۋبايەۆا شياندا (قىتاي) وتكەن The Belt and Road 2023 to World Chess Woman’s Summit تۋرنيرىندە ەكىنشى ورىن الدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات Sports.kz-كە سىلتەمە جاساپ.

ءبيبىسارا دا ازەربايجاندىق شاحماتشى گيۋناي مامەدزادە دە 8,5 ۇپايدان جينادى. الايدا جەرلەسىمىز قوسىمشا كورسەتكىشتەر بويىنشا «التىندى» ازەربايجاندىق قارسىلاسىنا بەردى.

«دەمالىس كۇندەرى تۋرنيردى جاقسى وتكىزدىم. ەشكىمنەن جەڭىلمەدىم جانە قوسىمشا تاعى ءبىر ۇپاي الۋعا بولاتىن ەدى. وكىنىشكە قاراي، تاي- برەيكتە ويناۋعا بولمايدى، سوندىقتان ءۇشىنشى قوسىمشا ويىن بويىنشا (جەڭىسكە جەتكەن ويىن سانى بويىنشا) ەكىنشى ورىن الدىم. كەلەسى جولى پارتيالاردى سوڭىنا دەيىن جەتكىزۋ كەرەك»، - دەدى ءبيبىسارا Instagram ستوريسىندە.

ايتا كەتەيىك، وتكەن جىلدىڭ سوڭىنا شاحماتتان الماتىدا وتكەن الەم چەمپيوناتىندا ءبيبىسارا اساۋبايەۆا بليتس بويىنشا ەكىنشى التىن مەدالدى جەڭىپ الدى.

رەداكتور

ايدار وسپاناليەۆ