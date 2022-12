قازاقستاندا «ايتي» ماماندار قانشا جالاقى الادى

استانا. قازاقپارات - قازىر ەلىمىزدە 69,5 مىڭ IT مامانى ەڭبەكتەنىپ جاتىر. ولاردىڭ %21 بىرنەشە كومپانيادا جۇمىس ىستەيدى.

ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى ەڭبەك رەسۋرستارىن دامىتۋ ورتالىعىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى الەكساندرا مولچانوۆسكايا وتاندىق IT ماماندارىنا قاتىستى سوڭعى دەرەكپەن ءبولىستى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«بۇگىندە ەلىمىزدە IT مامانى ورتاشا ەسەپپەن 567 مىڭ تەڭگە جالاقى الادى. ال، باعدارلاما جاساقتاۋشىلار ايىنا 1,5 ميلليون تەڭگەدەن استام تابىس تابادى. دەرەك كوزى كورسەتىپ وتىرعانداي، كەيبىر كومپانيالار IT مامانداردى ۋاقىتشا جالدايدى، ياعني ناقتى ءبىر جوبانى جاساۋعا شاقىرادى. وتاندىق IT سالاسىنا ءبىز اۋقىمدى تالداۋ جۇرگىزدىك. ەلىمىزدە جانە شەتەلدە اتالعان ماماندىققا سۇرانىس جوعارى. سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، جىل سايىن ەلىمىزگە 30 مىڭعا جۋىق IT مامانى قاجەت»، - دەدى الەكساندرا مولچانوۆسكايا «قازاقستاننىڭ ەڭبەك نارىعى تۋرالى ەكىنشى ۇلتتىق بايانداما» اتتى ونلاين-كونفەرەنتسيادا.

ونىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە قازاقستاندا 69,5 مىڭ IT مامانى 84 مىڭ ەلەكتروندى ەڭبەك شارتى بويىنشا جۇمىس ىستەپ جاتىر. دەمەك، وتاندىق IT مامانداردىڭ 21 پايىزى بىرنەشە جەردە ەڭبەكتەنەدى.

«ەلەكتروندى ەڭبەك بيرجاسى بازاسىندا كەيىنگى 2 جىلدا 16 مىڭنان استام بوس جۇمىس ورنى جانە 17 مىڭنان استام تۇيىندەمە جۇكتەلدى. جۇمىس بەرۋشىلەر تاراپىنان باعدارلاما جاساقتاۋشى مامانعا سۇرانىس جوعارى. ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ەلىمىزدە IT ماماندارىنىڭ جەتىسپەۋشىلىگى ولاردىڭ دەڭگەيى جانە تاجىريبەسىنە بايلانىستى. سول سياقتى تاجىريبە كورسەتكەندەي، IT ماماندار جۇمىس ىزدەپ اسا قينالمايدى، جۇمىس بەرۋشىلەر ولاردى وزدەرى ىزدەپ تاۋىپ جاتادى»، - دەيدى ول.

ەڭبەك رەسۋرستارىن دامىتۋ ورتالىعى ديرەكتورىنىڭ دەرەگىنشە، قازاقستاندا IT مامانداردىڭ دەنى مەگاپوليستەردە ەڭبەكتەنەدى. ال سالاعا كەلسەك، الدىمەن اقپارات جانە بايلانىس، ەكىنشى ساۋدا، ءۇشىنشى كەزەكتە قارجى جانە ساقتاندىرۋ سالاسىن قامتيدى.