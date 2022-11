11 قاراشا, 20:21

تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ سامميتى: مەملەكەت باسشىسى قانداي ماسەلەلەرگە نازار اۋداردى

استانا. قازاقپارات - بۇگىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ وزبەكستاننىڭ سامارقاند قالاسىندا وتكەن تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ سامميتىنە قاتىستى.

جيىن بارىسىندا ت م ۇ اياسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋ پەرسپەكتيۆالارى تالقىلاندى. تولىعىراق قازاقپارات شولۋىندا.

ساميتتە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ حالىقارالىق ءرولى ارتىپ كەلە جاتقانىن ايتىپ، قازاقستان تۇركى الەمىنىڭ اتاجۇرتى رەتىندە ۇيىمعا مۇشە بارلىق مەملەكەتپەن جان-جاقتى قارىم-قاتىناستى دامىتۋعا ايرىقشا ءمان بەرەتىنىن جەتكىزدى.

«ىقپالداستىعىمىزدى ودان ءارى نىعايتۋعا جانە ونى جاڭا بەلەسكە كوتەرۋگە مۇددەلىمىز. تۇركى ىنتىماقتاستىعىنا ۇيىتقى بولعان ۇيىمداردىڭ تاريحىن زەردەلەسەك، ولاردىڭ كوپشىلىگىنە قازاقستان باستاماشى بولعانىن كورەمىز. تۇركسوي، تۇركپا جانە تۇركى اكادەمياسى - سونىڭ ايقىن دالەلى. بۇل ۇيىمدار باۋىرلاس ەلدەردىڭ مادەني- رۋحاني جاقىنداسۋىنا ولشەۋسىز ۇلەس قوسىپ وتىر. ءوزارا بايلانىستى نىعايتۋ جولىندا تۇركىستانداعى قوجا احمەت ياساۋي اتىنداعى حالىقارالىق قازاق-تۇرىك ۋنيۆەرسيتەتى وراسان زور ءرول اتقارادى»، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.

ونىڭ سوزىنشە، قازاقستان تۇركىتىلدەس مەملەكەتتەرمەن دوستىق جانە تاتۋ كورشىلىك قاتىناستاردى دامىتۋعا كۇش سالىپ كەلەدى.

«سونىڭ ءبىر ايعاعى - ەلىمىزدىڭ باستاماسىمەن قابىلدانعان «تۇركى الەمىنىڭ كەلەشەگى - 2040» قۇجاتى. ونى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن بۇگىن تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ ستراتەگياسى قابىلدانباق. بۇل قۇجات ەلدەرىمىز اراسىنداعى قارىم-قاتىناستى كۇشەيتۋگە جانە تۇراقتىلىق بەلدەۋىن نىعايتۋعا ىقپال ەتەرى ءسوزسىز»، - دەدى پرەزيدەنت.

قازاقستان كولىك-لوگيستيكا سالاسىنا 20 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا تارتادى

جيىندا مەملەكەت باسشىسى سىن-قاتەرلەردى ەڭسەرۋ ءۇشىن ۇيىمعا مۇشە مەملەكەتتەر كۇش-جىگەرىن بىرىكتىرىپ، ءبىرقاتار ءىس-شارانى قابىلداۋ كەرەگىن اتاپ ءوتتى.

«ءبىرىنشى، قازىرگى الماعايىپ كەزەڭدە ترانزيت-كولىك كوممۋنيكاتسياسىنىڭ الەۋەتىن ارتتىرۋ جانە ونىڭ مۇمكىندىگىن بارىنشا پايدالانۋ اسا ماڭىزدى. سەبەبى، ءبىزدىڭ مەملەكەتتەرىمىز باتىس پەن شىعىستى، سولتۇستىك پەن وڭتۇستىكتى تىكەلەي بايلانىستىرادى. باۋىرلاس ءۇش ەل ارقىلى وتەتىن ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك ءدالىزى - سونىڭ جارقىن مىسالى. سوندىقتان ءبىز كولىك-لوگيستيكا سالاسىنا ەرەكشە ءمان بەرەمىز. سوڭعى 15 جىلدا قازاقستان وسى سالانى دامىتۋعا 35 ميلليارد دوللار قارجى ءبولدى. ءبىز كولىك باعدارىن كوبەيتۋگە جانە لوگيستيكانى ءوزارا ىقپالداستىرۋعا مۇددەلىمىز. سول ءۇشىن 2025 جىلعا دەيىن تاعى 20 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا تارتۋدى كوزدەپ وتىرمىز»، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.

وسى باعىتتا تۇركىتىلدەس حالىقتاردىڭ قۇرلىق ىشىندەگى كولىك-ترانزيت دالىزدەرىن دامىتۋ، ترانزيتتىك جانە ەكسپورتتىق مۇمكىندىكتەردى ودان ءارى جەتىلدىرۋ، شەكارا بەكەتتەرىن جاڭعىرتۋ قاجەتتىگىن ايتتى. سونداي-اق قولدانىستاعى تەمىرجول جانە اۆتوكولىك باعىتتارىنا بالاما جولدار تابۋ ءۇشىن كەشەندى شارالار قابىلداۋعا شاقىردى.

«بۇدان بولەك «سيفرلىق كولىك جۇيەسىن» قالىپتاستىرۋ اسا ماڭىزدى. بۇل قادام جۇكتەردى راسىمدەۋ شارالارىن وڭتايلى ەتەدى. وعان قوسا، تاسىمال قۇجاتتارىن جىلدام الماسۋعا جول اشادى، حالىقارالىق نارىققا شىعۋعا قوسىمشا مۇمكىندىكتەر بەرەدى»، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.

تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ سيفرلاندىرۋ ورتالىعى قۇرىلماق

جيىندا تاعى ءبىر كوتەرىلگەن ماڭىزدى ماسەلە IT - سالاسىنداعى قارىم- قاتىناستى جانداندىرۋ.

«سوڭعى كەزدە گەوساياسي احۋالعا بايلانىستى مەملەكەتتەر ءبىر-بىرىنەن تەحنولوگيالىق تۇرعىدان وقشاۋلانىپ جاتىر. تۇركى ەلدەرىنىڭ IT- سالاسىنا قاتىستى تىڭ تاسىلدەر ازىرلەۋى ايرىقشا ماڭىزدى. بۇل ءبىزدىڭ سيفرلىق دامۋىمىزعا جول اشادى. جۋىردا استانادا «Digital Bridge» اتتى حالىقارالىق ءىس-شارا ءوتتى. وندا IT - سالاسىندا جۇمىس ىستەيتىن كرەاتيۆتى جاستارىمىز باس قوسىپ، باستامالارى مەن وزىق يدەيالارىن ۇسىندى. سونداي-اق، مەملەكەتتەرىمىزدىڭ IT- حابتارى اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىل تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى. وسى رەتتە، مەن استانا حاب حالىقارالىق تەحنوپاركى نەگىزىندە تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ سيفرلاندىرۋ ورتالىعىن قۇرۋدى ۇسىنامىن. بۇل قۇرىلىم ساۋدا، كولىك، سۋ رەسۋرستارى، اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك جانە باسقا دا سالالارعا قاجەتتى سيفرلىق شەشىمدەر ازىرلەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى»، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.

وعان قول جەتكىزۋ ءۇشىن تۇركى ەلدەرىنىڭ ۆەنچۋرلىق قورىن قۇرعان ءجون دەپ سانايتىنىن، سول ارقىلى ماڭىزدى ستارت-اپ جوبالارعا ينۆەستيتسيا تارتۋعا جول اشىلاتىنىن دا تىلگە تيەك ەتتى.

توقايەۆ «تۇركى جاسىل قارجى كەڭەسىن» قۇرۋدى ۇسىندى

سامميتتەگى تاعى ءبىر كەلەلى ماسەلە - «جاسىل ەكونوميكانى» دامىتۋ.

«الەم ەلدەرى سوڭعى 7 جىلدا «جاسىل» وبليگاتسيالارعا 2,5 تريلليون دوللاردان استام قارجى ءبولدى. وسى رەتتە، مەن بۇل سالاداعى كاپيتال نارىعىن دامىتۋ ءۇشىن «تۇركى جاسىل قارجى كەڭەسىن» قۇرۋدى ۇسىنامىن. ونى «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىنىڭ جاسىل قارجى ورتالىعى نەگىزىندە اشۋعا بولار ەدى. بۇگىندە «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعى الەمدەگى ءىرى كومپانيالار اراسىندا تانىمال بولىپ، جوعارى دەڭگەيدە مويىندالدى. ول جاڭا كەڭەستىڭ حاتشىلىعى قىزمەتىن اتقارا الادى»، - دەدى جيىندا ق ر پرەزيدەنتى.

تۇركى ەلدەرى ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ ورتاق جەلىسى قۇرىلۋى مۇمكىن

بۇدان باسقا ول تۇركى مەملەكەتتەرىنىڭ ءبىلىم جانە عىلىم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىعىن نىعايتۋ قاجەتتىگىن ايتتى. وسىعان وراي، 2023-جىلى قازاقستاندا II تۇركى ۋنيۆەرسياداسىن ۇيىمداستىرۋدى جوسپارلانعانىن جەتكىزدى.

«ءبىز اكادەميالىق ۇتقىرلىقتى دامىتىپ، ستۋدەنتتەر اراسىندا مادەنيەتارالىق ديالوگ ورناتۋعا جاعداي جاساۋىمىز كەرەك. سونداي-اق، جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ءبىرىڭعاي ءبىلىم بەرۋ كەڭىستىگىن قالىپتاستىرۋ قاجەت. سوندىقتان، 2023-جىلى تۇركى ەلدەرى ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ ورتاق جەلىسىن قۇرۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋدى ۇسىنامىن. بۇل باستاما ستۋدەنتتەرىمىزدىڭ تۇركى تىلدەرىن ۇيرەنىپ، باۋىرلاس ەلدەردىڭ تىنىس- تىرشىلىگىمەن تانىسۋىنا جول اشادى»، - دەدى پرەزيدەنت.

ورتاق جازبا مۇرانى زەرتتەۋگە ارنالعان «جول كارتاسى» ازىرلەنەدى

سونىمەن بىرگە ول تۇركى ەلدەرىنىڭ رۋحاني دەرەككوزدەرىن زەردەلەيتىن جوبالارعا ەرەكشە كوڭىل بولگەن ابزال ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

«بيىل تۇركى اكادەمياسى موڭعوليادا جۇرگىزگەن قازبا جۇمىسىنىڭ ناتيجەسىندە ماڭىزدى جاڭالىق اشتى. ەكىنشى تۇركى قاعاناتىن قايتا تىرىلتكەن قۇتلىق قاعاننىڭ كەشەنىن تاپتى. بۇل - «تۇركى» دەگەن ءسوزى بار ەڭ كونە جازبا ەسكەرتكىش. وسى ورايدا، مەن تۇركى حالىقتارىنىڭ ورتاق جازبا مۇراسىن زەرتتەۋگە ارنالعان «جول كارتاسىن» ازىرلەۋدى ۇسىنامىن. ول ءۇشىن ەلدەرىمىزدىڭ مۇراعاتتارى ءوزارا اشىق بولۋىن قامتاماسىز ەتۋ قاجەت. كەلەشەكتە سونىڭ نەگىزىندە تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ «سيفرلىق كىتاپحاناسىن» قۇرۋعا بولادى. بۇل جۇمىس قۇندى قۇجاتتار مەن سيرەك كىتاپتاردى ۇرپاققا مۇرا ەتىپ قالدىرۋعا مۇمكىندىك بەرەر ەدى»، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.

سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ ءوز سوزىندە تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى مەن باسقا دا قۇرىلىمداردى جۇيەلەپ، ورنىقتىراتىن كەز كەلگەنىن ايتتى. «قازىر ۇيىم حاتشىلىعىنا جۇكتەلەتىن جاۋاپكەرشىلىك ارتتى. سوندىقتان تۇركى كەڭەسىن قۇرۋ جونىندەگى ناحچىۆان كەلىسىمىنىڭ 13-بابىنداعى تۇراقتى وكىلدەر تۋرالى ماسەلەنى قاراستىرۋدى ۇسىنامىن. ولار ءوزارا ءىس-قيمىلىمىزدى ۇيلەستىرۋ ىسىندە ماڭىزدى ءرول اتقارار ەدى. تۇركى جۇرتىنىڭ ءتۇرلى سالاداعى بايلانىسىن بەكەمدەيتىن بىرنەشە قۇرىلىم بار (ياعني، ۇيىم حاتشىلىعى، تۇركپا، تۇركسوي، تۇركى اكادەمياسى، تۇركى مادەنيەتى جانە مۇراسى قورى) . ءبىراق، كەي جاعدايدا ولاردىڭ مىندەتتەرى قايتالانىپ جاتادى. بۇل ۇيىمداردى ءتيىمدى پايدالانۋ ءۇشىن VII سامميتتە قۇرىلعان ۇيلەستىرۋ كوميتەتىنىڭ قىزمەتىن جانداندىرۋ قاجەت. كوميتەت بۇل قۇرىلىمداردىڭ جۇمىسىن دۇرىس ۇيلەستىرە بىلسە، ولار ءبىرىن-ءبىرى تولىقتىرا تۇسەر ەدى»، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.

ءسوز سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى ۇيىمعا ءتوراعالىق ەتۋ مىندەتى وزبەكستانعا بەرىلۋىنە بايلانىستى وزبەك حالقىنا تولاعاي تابىس تىلەدى. بۇدان بولەك، ۇيىمنىڭ باس حاتشىسى لاۋازىمىن اتقارۋ كەزەگى باۋىرلاس قىرعىزستان وكىلىنە وتەتىنىن اتاپ ءوتتى.

ايتا كەتسەك، تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى ءسامميتىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تومەندەگىدەي قۇجاتتارعا قول قويىلدى:

1. تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى ءسامميتىنىڭ دەكلاراتسياسى؛

2. تۇركىتىلدەس مەملەكەتتەردىڭ ىنتىماقتاستىق كەڭەسىن قۇرۋ جونىندەگى ناحچىۆان كەلىسىمىنە وزگەرىستەر ەنگىزۋ تۋرالى حاتتاما؛

3. تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى راسىمدەرىنىڭ ەرەجەلەرىن قابىلداۋ تۋرالى شەشىم؛

4. تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسىن جانە ونىڭ ورىنباسارلارىن، سونداي-اق تۇركى اكادەمياسىنىڭ پرەزيدەنتى مەن ۆيتسە- پرەزيدەنتىن تاعايىنداۋ تۋرالى شەشىم؛

5. تۇركى ينۆەستيتسيالىق قورىن قۇرۋ تۋرالى شەشىم.

اتالعان جيىنعا تۇرىكمەنستاننىڭ ميللي گەنگەشى حالك ماسلاحاتىنىڭ ءتوراعاسى گۋربانگۋلى بەردىمۇحامەدوۆ، تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ 2021-2022-جىلدارداعى ءتوراعاسى - تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تاييپ ەردوعان، ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ، قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، ماجارستان پرەمەر-ءمينيسترى ۆيكتور وربان جانە تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى باعدات امىرەيەۆ پەن تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ جاڭادان تاعايىندالعان باس حاتشىسى قۋبانىچبەك ومىراليەۆ قاتىسىپ، ءسوز سويلەدى.