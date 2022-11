18 قازان, 17:57

قاي ەل پرەزيدەنتتەرى قانداي سپورت تۇرىمەن اينالىسادى؟

استانا. قازاقپارات – سپورت - ادام ومىرىندەگى ماڭىزدى كەزەڭدەردىڭ ءبىرى. كۇندەلىكتى ومىردە كەمىندە جارتى ساعاتتى سپورتقا ارناۋدىڭ دەنساۋلىعىڭىزعا پايداسى بولماسا، زيانى جوق.

مەملەكەت باسشىلارى دا سپورتپەن بەلسەندى اينالىسىپ جاتادى. مەملەكەت باسشىلارى قانداي سپورت تۇرىمەن ءجيى اينالىسادى؟

Massaget.kz ءتىلشىسى شولۋ جاسادى.

مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇستەل تەننيسىن جاقسى وينايتىنى ەشكىمگە جاسىرىن ەمەس. ءتىپتى كەزىندە قازاقستاننىڭ ۇستەل تەننيسى فەدەراتسياسىن 13 جىل باسقارعان بولاتىن. فوتودا قازاقستاننىڭ بولاشاق پرەزيدەنتىنىڭ ديپلوماتتار اراسىنداعى تۋرنيرگە قاتىسىپ جاتقان ءساتى.

بەيجىڭ قالاسى، 1986-جىل

ودان بولەك، پرەزيدەنت ەلدەگى ۇستەل تەننيسىنە بايلانىستى شارالارعا بەلسەندى قاتىسادى. مىسالى بيىل 21- ناۋرىزدا توقايەۆ الماتىداعى ۇستەل تەننيسىنىڭ جاڭا ورتالىعىن ارالاۋ بارىسىندا تەننيس راكەتكاسىنا قولتاڭبا قالدىرىپ كەتكەن.

سونىمەن قاتار، پرەزيدەنت ەلگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن وزگە دە باسشىلارمەن ۇستەل تەننيسىن ويناپ تۇرادى. بيىل مامىردا تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعانمەن ۇستەل تەننيسىن ويناعان بولاتىن. جاقىندا ەردوعاننىڭ كەزەكتى مەملەكەتتىك ساپارى كەزىندە دە وسى سپورت ءتۇرىن ويناعان.

فرانسيانىڭ 45 جاستاعى پرەزيدەنتى ەممانۋەل ماكرون ۇلكەن تەننيسكە قىزىعادى. بوس ۋاقىتىندا سپورتتىڭ وسى تۇرىمەن اينالىسۋعا تىرىسادى ەكەن. اشىق دەرەككوزدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، ماكرون ساياساتقا دەيىن فۋتبول جانە بوكسپەن اينالىسقان. ءتىپتى فرانسيانىڭ فۋتبول فەدەراتسياسىنىڭ ليتسەنزياسى بولعان. الايدا كەيىننەن ۇلكەن تەننيسپەن اينالىسا باستاعان. بۇرىنعى كاسىبي تەننيسشى پاتريس كۋچنامەن جاتتىققان.

ودان بولەك، ماكرون ءتۇرلى شارادا سپورتشىلارمەن نە قايىرىمدىلىق ماقساتتا ۇلكەن تەننيس ويناپ تۇرادى.

تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعاننىڭ وتباسى قاراپايىم بولعان. اكەسى كۇزەتشى، ال اناسى ۇيدە بالا تاربيەسىمەن اينالىسقان. جەلىدەگى مالىمەت بويىنشا، ەردوعان بالا كۇنىندە مەكتەپتەن كەلگەننەن كەيىن قاربىز ساتىپ، اتا-اناسىنا كومەكتەسكەن. ال اكەسىنە ۇلى اراسىندا «جۇگىرىپ جۇرگەنى» ۇناماعان. ياعني اكەسى ۇلىنىڭ فۋتبولمەن اينالىساتىنىن قۇپتاماعان. ءتىپتى ەردوعان فۋتبولعا ارنالعان بۋتسىدى اكەسىنەن جاسىرىپ جۇرگەن.

وسىلايشا جاس كەزىندە اكەسىنەن جاسىرىپ، فۋتبول ويناعان ەردوعان مەكتەپتە فۋتبول كومانداسىنىڭ كاپيتانى بولعان. كەيىننەن جارتىلاي كاسىبي دەڭگەيدە فۋتبول ويناعان. «فەنەرباحچە» فۋتبول كلۋبى ونىمەن كەلىسىمشارت تا جاساسپاق بولعان.

ەردوعاننىڭ پرەمەر-مينيستر قىزمەتىندەگى كەزى

بۇگىندە تۇركيانىڭ «كاسىمپاشا» فۋتبول كلۋبى ماتچ وتكىزەتىن ستاديونعا تۇركيا باسشىنىڭ ەسىمى بەرىلگەن. ىستامبۇلداعى رەجەپ تايىپ ەردوعان اتىنداعى ستاديونعا 13,5 مىڭنان اسا ادام سيادى.

ودان بولەك، تۇركيا باسشىسى ەلدەگى فۋتبول سالاسىنا ءجيى قولداۋ كورسەتىپ تۇرادى.

بەلارۋس پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكونىڭ سپورتقا دەگەن قىزىعۋشىلىعى فۋتبولدان باستالعان. ول ءالى كۇنگە دەيىن ءوزىن «فۋتبولشى» دەپ اتايدى.

الايدا تىزەسىنەن العان جاراقات سالدارىنان سۇيىكتى سپورت ءتۇرىن اۋىستىرۋعا تۋرا كەلگەن. بۇگىندە بەلارۋس پرەزيدەنتى كوبىنە حوككەيمەن اينالىسادى.

ودان بولەك، لۋكاشەنكو جۇگىرۋ، تاۋ شاڭعىسى، ۆەلوسپورت جانە تەننيسپەن اينالىسادى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ رەسمي سايتىندا جازىلعان. لۋكاشەنكونىڭ ومىرىندە بياتلوننىڭ ورنى ەرەكشە. ەل پرەزيدەنتى بياتلونشىلاردىڭ اۋەسقوي جارىستارىنا دا قاتىسقان.

فۋتبولعا بالا كۇنىنەن قىزىققان پرەزيدەنتتەردىڭ ءبىرى – ا ق ش پرەزيدەنتى دجو بايدەن. بالا كۇنىندە بايدەن كەكەشتەنىپ سويلەيتىن بولعان. ال دوستارى ونى مازاقتاعان ەكەن. سوندىقتان بايدەن وزىنە سەنىمدى بولا ءتۇسۋ ءۇشىن سپورتپەن اينالىسۋدى ءجون كورەدى. بۇل تۋرالى ول «Promises to Keep: On Life and Politics» اتتى عۇمىرناماسىندا جازعان.

دجو بايدەن (30№)

بايدەن مەكتەپ كەزىندە سپورتتىڭ بىرنەشە تۇرىمەن اينالىسقان. ءبىراق كوبىنە فۋتبول الاڭىندا جارتىلاي قورعاۋشى جانە رەسيۆەر رەتىندە جاقسى تانىلعان.

رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين سپورتتىڭ بىرنەشە تۇرىمەن اينالىسادى. قىتايلىق مەدياكورپوراتسياعا بەرگەن سۇحباتىندا پۋتين حوككەي مەن تاۋ شاڭعىسىنان بولەك، بياتلون، مانەرلەپ سىرعاناۋدى جانە شاڭعىمەن سەكىرۋدى دە ۇناتاتىنىن ايتقان.

2021-جىلدىڭ قىركۇيەگىندە پۋتين بوكستى تاستاپ، كۇرەسپەن اينالىسا باستاعان كەزىن ەسكە الدى. بوكستى تاستاۋىنا مۇرنىن سىندىرىپ الۋى سەبەپ بولعان. كرەملدە وليمپياداشى سپورتشىلارمەن كەزدەسكەن كەزىندە ءۇشىنشى جانە ءتورتىنشى جاتتىعۋدا جاراقاتتانىپ قالعانىن ايتقان. ونىڭ سوزىنشە، مۇرنىن ۇستاۋ مۇمكىن بولماعان، ءبىراق وعان قاراماستان دارىگەرلەرگە جۇگىنبەگەن.

رەسەي پرەزيدەنتى دزيۋدو مەن سامبودان ك س ر و سپورت شەبەرى. ودان بولەك، «رەسەيدىڭ سامبودان ەڭبەك سىڭىرگەن جاتتىقتىرۋشىسى» جانە حالىقارالىق ءجۇزۋ فەدەراتسياسىنىڭ وردەنى بار. پۋتين كوبىنە بەلسەندى دەمالعاندى ۇناتادى ەكەن. ونىڭ ىشىندە، بالىق اۋلاۋ، اتپەن سەرۋەندەۋ بار.

ال ازەربايجاننىڭ 61 جاستاعى پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ دەنە ءبىتىمىن باقىلاۋدا ۇستاپ جۇرەدى. ول ءۇشىن پرەزيدەنت جاتتىعۋ جاساپ تۇراتىن كورىنەدى. سونداي جاتتىعۋلاردىڭ ءبىرىن اليەۆتىڭ ايەلى مەحريبان اليەۆا Facebook-تە بولىسكەن بولاتىن.





تاجىكستاننىڭ ءۇشىنشى پرەزيدەنتى ەمومالي راحموننىڭ سپورتتاعى جەتىستىكتەرى تۋرالى «ەمومالي راحمون: زدوروۆە ناتسي - بەستسەننوە بوگاتستۆو» اتتى كىتاپ جازىلعان. كىتاپتا تاجىكستان باسشىسى سپورتتىڭ بىرنەشە تۇرىمەن اينالىساتىنى، ونىڭ ىشىندە، فۋتبولدى ۇناتاتىنى جازىلعان.

ەمومالي راحمون ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنە دە قىزىعادى. ونىڭ ىشىندە ەركىن كۇرەستىڭ ءبىر ءتۇرى - گۋشتينگيري دە بار.