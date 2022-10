19 قىركۇيەك, 13:08

ۇيىقتاردا قانداي ءدارى ىشۋگە بولمايدى؟

استانا. قازاقپارات -ۇيقىنىڭ بۇزىلۋىنا سۋىق تيۋگە جانە ۆيرۋستىق ينفەكسيالارعا قارسى ۇنتاقتار دا اسەر ەتۋى مۇمكىن.

ءبىرقاتار ءدارى- دارمەكتەر ۇيقىنىڭ ساپاسىن ناشارلاتىپ، ۇيقىسىزدىقتى تۋدىرۋى مۇمكىن، دەيدى دارىگەر مايكل برەيس Eat This, Not That باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا.

ۇيىقتار الدىندا دەنەدەگى سەروتونين ءوندىرىسىن تۋدىراتىن دەپرەسسياعا قارسى پرەپاراتتاردى قابىلداۋ ۇيقىعا تەرىس اسەر ەتۋى مۇمكىن. دارىگەر مۇنداي ءدارى- دارمەكتەردى تاڭەرتەڭ ەرتە ءىشۋدى ۇسىنادى. بۇل كۇن ىشىندە ءوزىڭىزدى جاقسى سەزىنۋگە كومەكتەسەدى.

ۇيقىنىڭ بۇزىلۋىنا سۋىق تيۋگە جانە ۆيرۋستىق ينفەكتسيالارعا قارسى ۇنتاقتار دا اسەر ەتۋى مۇمكىن.





«بىرنەشە رەت سۋىق تيۋگە قارسى پرەپاراتتاردىڭ قۇرامىندا مۇرىن بىتەلۋىن جەڭىلدەتەتىن پسيەۆدوەفەدرين بار. ونى مۇرىنعا سپرەي رەتىندە قولدانعاندا دا ۇيقىسىزدىققا اكەلۋى مۇمكىن»، - دەپ ەسكەرتتى مامان.





بۇل زات اللەرگياعا قارسى پرەپاراتتارعا دا، سەرگەكتىك بەرەتىن تابلەتكالارعا دا قوسىلادى. ۇيىقتار الدىندا انتيگيستاميندى ءىشۋ ادەتى دە ۇيقىسىزدىقتىڭ پايدا بولۋىنا اكەلۋى مۇمكىن.





informburo.kz