2 تامىز 15:01

قورعانىس ۆيتسە-ءمينيسترى كەيبىر پروتسەستەردىڭ ءالى كەڭەس زامانىنداعى تاسىلمەن جۇرگىزىلەتىنىن مويىندادى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات – ق ر قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى دارحان احمەدييەۆ قارۋلى كۇشتەردىزاماناۋي اقپاراتتىق ينفراقۇرىلىممەن جابدىقتاۋداعى پروبلەمالاردى اتادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«قورعانىس مينيسترلىگىندە IT - ماماندار تاپشى. ول دا بەلگىلى. نەگىزى بۇل ماسەلە تەك اسكەرگە عانا بايلانىستى ەمەس. نارىقتا دا بۇل پروبلەمالار بار. IT - مامانداردىڭ تاپشىلىعى جوعارى. بۇل - ءبىرىنشى. ەكىنشىدەن، ءبىزدىڭ IT - ماماندار مەن نارىقتاعى IT - مامانداردىڭ ايلىقتارىن سالىستىرساق، ولاردىڭ جالاقىسى بىزدەگىلەردەن 3-4 ەسە ۇلكەن. سوندىقتان بىزدە جۇمىس ىستەپ جۇرگەن ماماندار كەلىسىمشارت بىتكەننەن كەيىن نارىققا كەتىپ جاتادى. بۇل دا ءبىر ماسەلە»، - دەدى ءمينيستردىڭ ورىنباسارى.

سونداي-اق ول ۆەدومستۆونىڭ كەيبىر پروتسەستەرى ءالى كەڭەس زامانىنداعى تاسىلمەن جۇرگىزىلەتىنىن مويىندادى.

«ودان بولەك، ءتيىمسىز بيزنەس-پروتسەستەر كەڭىنەن تارالعان. بۇل - كەڭەس ۇكىمەتىندە نەمەسە بۇدان 10-20 جىل بۇرىن بولعان پروتسەستەر. ءالى كۇنگە دەيىن سول كۇيىندە جۇرگىزىلەدى. ەشتەڭە وزگەرمەگەن. ال ەندى ازاماتتىق قوعامعا قاراساق، ءبىزدىڭ كۇندەلىكتى مىنەز- قۇلقىمىز وزگەرگەن. مىسالى، اۋرۋحاناعا نەمەسە بانككە بارۋ وپەراتسيالارى قازىر مۇلدەم باسقاشا. ال قارۋلى كۇشتەرگە كەلسەك، كوپتەگەن پروتسەستەر ەسكى تاسىلدە قالىپ وتىر»، - دەدى دارحان احمەديەۆ.

ونىڭ مالىمەتى بويىنشا، جەر-جەردەگى اسكەري بولىمدەر قولدانىستان شىعىپ قالعان تەحنيكانى پايدالانۋعا ءماجبۇر.

«كومپيۋتەرلەر، سەرۆەرلەر، كومۋتاتورلار كوبىنەسە ەسكىرگەن. مۇنى دا مويىنداۋىمىز كەرەك. سوڭعى ءۇش ايدا ونشاقتى اسكەري ءبولىمدى ارالاپ شىقتىم. سولاردىڭ ىشىندە 1-2 اسكەري بولىمدە وسىدان 10-15 جىل بۇرىن قولدانىستان شىققان. «Pentium III « - پەن جۇمىس ىستەپ وتىر. ول دا ءبىر ۇلكەن ماسەلە. بۇل ماسەلەلەردى شەشۋ ءۇشىن الدىمىزعا ناقتى ماقساتتار قويىپ وتىرىز»، - دەدى ۆيتسە- مينيستر.

بۇعان دەيىن قورعانىس مينيسترلىگى قاڭتار وقيعاسىنان كەيىن قارۋلى كۇشتەردىڭ قولباسشىلىق قۇرامى نەشە پايىز جاڭارعانىن ءمالىم ەتكەن ەدى.