22 اقپان, 19:57

مايمىلدارمەن بىرگە ءومىر سۇرگەن 5 جاسار قىزدىڭ شىتىرمان وقيعاسى

استانا. قازاقپارات - مارينا چاپمان ەسىمدى قىزدى 5 جاسىندا ادامدار ۇرلاپ، ورمانعا تاستاپ كەتكەن.

ول مايمىلدارمەن بىرگە 3 جىل ءومىر سۇرگەن. دەگەنمەن، ونىڭ ءومىر تاريحى تۋرالى كەرەعار پىكىر كوپ. كەيبىرەۋلەر بۇل شىندىق دەسە، باسقاسى مارينا بالالىق شاعىنداعى شىتىرمان وقيعانى ويىنان شىعارعان دەپ سانايدى.

مارينا چاپماننىڭ ءومىر جولى ماۋگليدىڭ ومىرىنەن مۇلدەم وزگەشە. قوعام اراسىنا ورالعاننان كەيىن ول تەز بەيىمدەلىپ قانا قويماي، قاراپايىم ادام سياقتى ءومىر سۇرگەن. سونىمەن قاتار، ول ءوزىنىڭ ورمانداعى شىتىرمان وقيعاسى تۋرالى «اتى جوق قىز» (The Girl With No Name) كىتابىن جازدى.

ونى ۇرلاپ كەتكەن

مارينا چاپماننىڭ ناقتى تۋعان كۇنى مەن شىعۋ تەگى بەلگىسىز. ول شامامەن 1950-جىلى كولۋمبيادا تۇراتىن بريتان وتباسىندا دۇنيەگە كەلگەن. قىز كاپۋتسين مايمىلدارىنىڭ ۇلكەن توبىمەن كەزدەسكەنگە دەيىنگى ءومىرىن از ەسىنە ساقتاعان. 5 جاسىندا اۋلادا ويناپ جۇرگەن جەرىنەن بەلگىسىز ەكى ادام ۇرلاپ كەتكەن.

«اۋزىمدى ورامالمەن جاۋىپ تۇرعان قارا قولدى كوردىم. سوندا مەنى ەكى ادام الىپ بارا جاتقانىن ءتۇسىندىم»، - دەيدى قىز سول كەزدى ەسىنە العاندا.

ماتا الدەبىر دارىگە مالىنعاندىقتان مارينا بىردەن ەسىنەن تانىپ قالعان. بالا ۇرلاۋشىلار كىشكەنتاي قىزدى ورمانعا اپارىپ، بەلگىسىز سەبەپتەرمەن جالعىز قالدىرىپ كەتكەن. قىز ويانعاندا، جولسىز كەڭ تروپيكالىق ورماندى كورگەن، ۇيىنە بارامىن دەپ اداسىپ كەتكەن.

مارينا ورماندا ۇزاق جۇرگەن. جولىندا جىرتقىشتار مەن ۋلى جىلانداردى كەزدەستىرمەگەن. كىشكەنتاي قىز كاپۋتسين مايمىلدارى بار اعاشقا تاپ بولعان. جابايى اڭدار اگرەسسيا كورسەتپەي، جىلى قابىلداعان. ءبىراق توبىنا دا قوسپاعان. كىشكەنتاي قىز جالعىز قالماۋى ءۇشىن ولارعا الىستان ەرىپ وتىرعان.

كاپۋتسين مايمىلدارى

مايمىلدار اراسىنداعى ءومىر

ءبىر كۇنى كىشكەنتاي قىز تاماريندى (ءۇندى قۇرمالارىن) كوپ جەپ، ۋلانىپ قالادى. اۋىرعانىنان بۇرالىپ، جەرگە جاتىپ، ولەتىنىنە كوزى جەتكەندە، كارى مايمىل قاسىنا كەلىپ، بار كۇشىمەن سوڭىنان ەرۋگە ماجبۇرلەيدى. ول مارينانى لاس سۋعا اپارىپ، ودان ءىشۋ كەرەك دەپ بەلگى بەرەدى. بالا سولاي ىستەيدى، سودان كەيىن قۇسا باستاعان. كىشكەنتاي قىز ساۋىققاننان كەيىن مايمىلدى «اتا» دەپ اتاعان. سوسىن كاپۋتسيندەر ادام بالاسىنا دەگەن كوزقاراسىن وزگەرتكەن. كوپ ۇزاماي مارينا جانۋارلاردىڭ كوپتەگەن ادەتىن ۇيرەنگەن. ەندى ول اعاشتارعا ورمەلەپ، تاماق تاۋىپ، اڭدار دىبىسىن اجىراتا الاتىن دارەجەگە جەتكەن. مىسالى، ىسقىرىق ەستىلسە، ءبىر جەردە تاماق بار دەگەن ءسوز. دىبىس شىعارۋ ارقىلى ءبىر-بىرىنە مەيىرىمدىلىك تانىتىپ، قاۋىپتى جاعداي تۋىنداعان كەزدە باسقالارعا ەسكەرتكەن.

مارينا چاپمان

ادامدار اراسىندا ءساتسىز ورالۋ

مارينا مايمىلدارمەن بىرگە تۇرۋدى ۇناتاتىن، ءبىراق سونىمەن بىرگە ول ءوز ۇيىنە قايتقىسى كەلگەن. كەيدە ورماندا اڭشىلاردى كورسە دە، مايمىلدارعا قوسىلىپ ولاردان الىستاپ كەتەتىن. ءبىر كۇنى كەتۋگە بەل بۋىپ، ءتورت اياقتاپ ءجۇرىپ اڭشىلارعا كەلگەن. ولار بالانى قۇلدىققا وتكىزىپ جىبەرگەن. وعان گلوريا ەسىمى بەرىلىپ اۋىر جۇمىستاردى ورىنداۋعا جانە اس ۇيدە جۇمىس ىستەۋگە ءماجبۇر ەتكەن. قىز بارىنە شىداپ، اقىرىندا قاشىپ كەتكەن. كوشەدە وعان پوني مالتا دەگەن لاقاپ ات بەرگەن ءبىر توپ پاناسىز بالالاردى كەزدەستىرىپ، ولارمەن بىرگە تۇرعان.

جاڭا تانىستارىمەن بىرگە شۇڭقىرلار مەن قوقىس ۇيىندىلەرىنە تۇنەپ، ۇرلىق جاساعان. ەپتى مارينا ۇيسىزدەردىڭ اراسىندا تەز بەدەلگە يە بولعان. پوليتسەي قىزمەتكەرلەرى قۋعاندا اعاشتارعا ۇنەمى ورمەلەپ، قۇتىلىپ كەتەتىن.

15 جاستاعى مارينا

جاقسى ءومىردىڭ باستاۋى

ونى 14 جاسىندا كوپ بالالى ماريا ەسىمدى ايەل اسىراپ الادى، ءسويتىپ قىزدىڭ دالاداعى ءومىرى اياقتالادى. اناسى ونى ۇلى بريتانياعا توقىما ماماندىعى بويىنشا وقۋعا جىبەردى. انگليادا مارينا بولاشاق كۇيەۋى دجون چاپمانمەن كەزدەستى. 6 ايدان كەيىن ولار ۇيلەنگەن. مارينا مەن دجون چاپمان قازىر يوركشيردە تۇرادى. ايەل ۇزاق جىلدار بويى برەدفوردتاعى ۇلتتىق مەديا مۇراجايىندا اسپاز بولىپ جۇمىس ىستەيدى. دجون مەن مارينانىڭ ەكى قىزى مەن نەمەرەلەرى بار. كەيدە مارينا نەمەرەلەرىنە ورمانداعى ياگۋارلاردان قاشىپ، اعاشتارعا قالاي شىققانىن ايتىپ بەرەدى. ادامزات الەمىنە ورالعانىنا 60 جىل بولسا دا، ايەل جانۋارلارعا ءتان كەيبىر ادەتتەرىن ساقتاپ قالعان. مىسالى، كەيدە ءتورت اياقپەن قوزعالۋدى ءجون كورەدى. چاپمان ءوزىنىڭ «ىشىندەگى مايمىل قىزبەن» ءالى دە كۇرەسەتىنىن ايتادى.

مارينا مەن دجون چاپمان 1978-جىلى ۇيلەنۋ تويى

ماريا چەپماننىڭ «اتى جوق قىز» كىتابىندا سيپاتتالعان قىزىقتى ءومىر كەز كەلگەن ادامنىڭ قولىنان كەلە بەرمەيدى. كەيبىرەۋلەر بۇل ايەلدىڭ اڭگىمەلەرىنىڭ راستىعىنا كۇمان كەلتىرەدى. كولۋمبيادان كەلگەن دارىگەر كارلوس كوندە مارينامەن جۇمىس ىستەپ، قىزىقتى قورىتىندىلار جاسادى. چاپمان مەن كاپۋتسين مايمىلدارىنىڭ فوتوسۋرەتتەرىن پايدالانىپ، ايەلدى شىندىق دەتەكتورىندا سىناعان. ناتيجەسىندە كوندە مارينانىڭ اڭگىمەسى تولىعىمەن شىندىق دەگەن قورىتىندىعا كەلگەن.

massaget.kz