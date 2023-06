الماتى ج ە و-2- ءنى كومىردەن گازعا اۋىستىرۋ تەندەرىن قىتايلىق كونسورتسيۋم جەڭىپ الدى

استانا. قازاقپارات - الماتى ج ە و-2- ءنى كومىردەن گازعا اۋىستىرۋ تەندەرىن قىتايلىق كونسورتسيۋم جەڭىپ الدى. اشىق حالىقارالىق تەندەر بىلتىر قازاندا جاريالاندى. ول ەۋروپالىق قايتا قۇرۋ جانە دامۋ بانكىنىڭ (ە ق د ب) تالاپتارى بويىنشا ەكى كەزەڭنەن وتكىزىلدى.

بۇل تۋرالى «سامۇرىق- قازىنا» قورىنىڭ رەسمي Telegram-كانالىنا جازىلعان.

«سامۇرىق- قازىنا» جوبانى قارجىلاندىرۋعا قاتىسادى.

ءتۇرلى ەلدەردىڭ كومپانيالارىنان التى ءوتىنىم تۇسكەن. ءۇش قىتاي كومپانياسىنىڭ كونسورتسيۋمدارى جەڭىمپاز بولدى:

Dongfang Electric International Corporation, Powerchina Sepco1 Electric Power Construction Co., Ltd және Powerchina Hebei Electric Power Engineering Co., Ltd.

ءبىرىنشىسى - ءىرى ءوندىرىس جابدىقتارىن شىعارادى، ەكىنشىسىنىڭ ە ر س جاعدايىندا جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ تاجىريبەسى بار، ءۇشىنشىسى - جوبالاۋعا ماماندانعان. ە ق د ب جەڭىمپازدى بەكىتتى، كونكۋرس بانكتىڭ ەرەجەسىنە سايكەس ءوتتى دەپ سانالادى.

بۇگىن ج ە و-2-دە قىتايلىق EPC كونسورتسيۋمىمەن شارتقا قول قويۋ ءراسىمى وتەدى.

«ول بارلىق جۇمىستاردى ورىندايدى: جوبالاۋ، جابدىقتار جەتكىزۋ، قۇرىلىس- مونتاجداۋ جانە ىسكە قوسۋ جۇمىستارى، پايدالانۋعا بەرۋ. شاراعا «سامۇرىق- قازىنا» اتقارۋشى ديرەكتورى ەرنات بەردىعۇلوۆ قاتىستى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

اۆتور:

اقبوپە ءابدراسۋل