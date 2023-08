19 شىلدە, 20:35

ماۋسىم ايىندا 29 ميلليون كيبەرشابۋىل تويتارىلعان

استانا. قازاقپارات - «مەملەكەتتىك تەحنيكالىق قىزمەت» اكسيونەرلىك قوعامى ماۋسىم ايىندا 29 ميلليون كيبەرشابۋىلدى تويتارعان، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«مەملەكەتتىك تەحنيكالىق قىزمەت» ا ق بيىلعى ماۋسىمدا ينتەرنەتكە قول جەتكىزۋدىڭ ءبىرىڭعاي ءشليۋزى پايدالانىلىپ، 29 ميليوننان استام كيبەرشابۋىل بۇعاتتالعانىن حابارلايدى.

اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك ينتسيدەنتتەرىنىڭ سانى ازايعانى بايقالادى. بوتنەتتىڭ ەڭ كوپ تاراعان ءتۇرى Mozi.Botnet, njRAT. Botnet جانە Lethic.Botnet بولدى.

ينتەرنەتتىڭ قازاقستاندىق سەگمەنتىن مونيتورينگتەۋ بارىسىندا دەرەكتەردىڭ جاريا ەتىلۋى مەن ولارعا قول جەتكىزۋ تاۋەكەلدەرىن تۋدىراتىن بىرنەشە وسالدىقتار انىقتالدى»، - دەپ جازادى «مەملەكەتتىك تەحنيكالىق قىزمەت» ماماندارى.

ماسەلەن، انىقتالعان CWE-521: Weak Password Requirements وسالدىعى سەرۆەردىڭ سەنىمسىز ءپارولىن پايدالانۋعا تىرىسقان. بۇل ۆيرۋستاردىڭ ەسەپتىك دەرەكتەردى جاريا ەتۋىن وڭايلاتادى.

«ال، CWE-200: Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor وسالدىعى كونفيدەنتسيالدى اقپاراتقا رۇقساتسىز قول جەتكىزۋدىڭ ىقتيمال تاۋكەلدەرىنە اكەلىپ سوعادى. جويۋ ءۇشىن وندىرىستىك ورتادا رەتكە كەلتىرۋ رەجيمىن اجىراتۋ قاجەت. ىقتيمال تاۋەكەلدەر مەن قاتەرلەرگە جول بەرمەۋ ءۇشىن قىزمەت ۇسىنىمدار ازىرلەپ، وسالدىقتار انىقتالعان ينتەرنەت رەسۋرستار مەن IP مەكەنجاي يەلەرىن ەلەكتروندىق پوشتا ارقىلى حابارلاندىردى»، - دەلىنگەن رەسمي مالىمەتتە.

«مەملەكەتتىك تەحنيكالىق قىزمەت» ا ق ماماندارى ينتەرنەتتەگى دەرەكتەردى بارىنشا قورعاۋ ءۇشىن پارول تاڭداعان كەزدە سانداردى، ارنايى سيمۆولداردى، جوعارعى جانە تومەنگى تىركەلىم ارىپتەرىن پايدالانىپ، 8 سيمۆولدان كەم ەمەس ەتىپ ورناتۋ قاجەتتىگىن ەسكە سالادى.