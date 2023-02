قازاقستان دەمالىسقا قولايلى توپ-10 ەلدىڭ قاتارىنا ەندى

استانا. قازاقپارات - قازاقستان تانىمال Curly Tales سايتىنىڭ نۇسقاسى بويىنشا دەمالىسقا قولايلى توپ-10 ەلدىڭ قاتارىنا ەندى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، Curly Tales – food, travel, experiences & lifestyle سايتى قازىرگى زامانعى كوشپەندىلەر تاقىرىبىنا ارنالعان پلاتفورما.

سايتتا تۋريستەرگە وسى ايدا بارۋعا كەڭەس بەرەتىن ەلدەر بار.

قازاقستاننان باسقا، بيۋدجەتتىك باعىتتاردىڭ رەيتينگىنە تۇركيا، گرۋزيا، ەگيپەت، ۆەتنام، لاوس، كەنيا جانە باسقا ەلدەر كىرگەن.

رەيتينگ اۆتورلارى تۋريستەرگە، مىسالى، شارىن شاتقالىنا بارىپ، كانوننىڭ سۇلۋلىعىن تاماشالاۋدى ۇسىنادى.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، وسىنىڭ الدىندا تانىمال بريتاندىق Condé Nast Traveller جۋرنالىندا جارىق كورگەن The most breathtaking places to visit in Kazakhstan اتتى ماقالادا ءبىزدىڭ ەلىمىزدە ساياحاتتاۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارى تۋرالى جازعان بولاتىن.

رەداكتور

جانات قاپالبايەۆا