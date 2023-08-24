Жара, дожди и высокая пожарная опасность ожидаются в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части РК с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, шквалом и усилением ветра, возможен град. На севере, северо-западе РК ожидается сильный дождь. Лишь на юге страны ожидается погода без осадков. На севере, северо-западе РК в ночные и утренние часы - туман, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», днем в областях Жетысу, Улытау, в Алматинской, Мангистауской, Карагандинской, на юге Актюбинской областей ожидается сильная жара до 35-38°С.

В Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской, на западе, востоке, юге Актюбинской, Атырауской, на юге Костанайской, на западе, в центре области Жетысу, на севере, западе, юге, в пустынных районах Туркестанской областей - чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на севере, в центре ожидается высокая пожарная опасность, на западе, востоке, юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В северной половине Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южной половине области – высокая пожарная опасность.

В областях Улытау, Абай, в Восточно-Казахстанской, на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской, на западе, севере, юге Акмолинской, на юге, в центре Карагандинской областей ожидается высокая пожарная опасность.