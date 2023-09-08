Явное превышение должностных полномочий – глава КУИС об избиении акмолинского заключенного

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Жанат Ешмагамбетов прокомментировал вопиющий случай, когда сотрудники исправительного учреждения 1 Атбасарского района избили осужденного с применением спецсредств за отказ мыть санузлы. По его словам, было явное превышение должностных полномочий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я - не процессуалист и не следователь. Сейчас спецпрокурор ведет досудебное уголовное расследование, по итогам которого будет принято решение. Мы тщательно изучили видеозапись. Сотрудники во главе с первым заместителем выезжали на место. На мой взгляд, это было явное превышение своих полномочий. То, что мы в видеозаписи увидели, осужденные не оказывали активного сопротивления. Было неисполнение законных требований. В таких случаях спецсредства и силы не применяются», - прокомментировал Жанат Ешмагамбетов в ходе брифинга. На наш взгляд, Глава КУИС рассказал, как на самом деле должны были действовать сотрудники исправительного учреждения.

«Их неповиновение законным требованиям необходимо было записать на видеорегистратор, оформить протокол и вынести постановление о водворении в дисциплинарный изолятор. Эти осужденные действительно не исполняли законные требования сотрудников. Но это не влечет применение спецсредств. Есть и другие методы воздействия, они законом предусмотрены. Но я повторюсь, окончательное решение будет принято органами следствия», - добавил он.

Ранее шокирующие факты пыток заключенного распространились в Сети. Сотрудники исправительного учреждения 1 Атбасарского района избили осужденного с применением спецсредств за отказ мыть санузлы. По результатам проведенного служебного расследования КУИС, решением дисциплинарной комиссии начальник ДУИС по Акмолинской области и его заместитель, а также начальник колонии представлены к отстранению от занимаемых должностей. 11 сотрудников, причастных к правонарушению, представлены к увольнению по отрицательным мотивам.