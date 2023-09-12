Суд перенес дату рассмотрения апелляции Арыстанбека Мухамедиулы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По поданной апелляции суд Астаны начал пересматривать дело Арыстанбека Мухамедиулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с поданной апелляцией от имени адвокатов, защитников подсудимых будет пересмотрено уголовное дело в отношении Мухамедиулы А., Нуразхана А., Садуакасовой А. и Кошенова А.», - сказал судья Мурат Еркинбекулы на судебном заседании.

Отметим, что на заседании совместно рассматриваются дела Мухамедиулы и его трех сообщников: А. Нуразхан, А. Садуакасова, А. Кошенов.

Суд выслушал ходатайства. Один из адвокатов попросил отложить процесс, так как не было возможности ознакомиться с материалами. Еще один адвокат попросил перенести дату судебного заседания на поздний период, чтобы погасить ущерб и объединиться с позицией по предъявленному обвинению.

Тем не менее, суд отклонил их ходатайства.

В связи с ограниченным временем суд перенес заседание на 14 сентября в 9:30 часов.

29 мая 2022 года директора Национального музея РК Арыстанбека Мухамедиулы с санкции суда взяли под стражу. 20 июня текущего года его приговорили к 8 годам лишения свободы.

Экс-директор Национального музея признан виновным в хищении 221 млн тенге. В ходе следствия в целях смягчения ответственности, им частично возмещен ущерб в сумме 111 млн тенге, которые обращены в доход государства. Адвокат Арыстанбека Мухамедиулы подал апелляционную жалобу в суд.