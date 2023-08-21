Сильные дожди и похолодание ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 22-24 августа на большей части Казахстана в атмосфере сохранятся хорошо прогретые и неустойчивые воздушные массы, они станут причиной выпадения дождей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, на западе, северо-западе и севере страны ожидаются сильные дожди с грозами, градом и порывистым ветром. В северной половине республики днем ожидается понижение температуры воздуха до 18…24 тепла, на остальной территории страны значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется.