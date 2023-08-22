Шторм ожидается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики на большей части республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В Астане 22 августа днем ожидается гроза.

В Алматы 22-24 августа сохранится высокая пожарная опасность.

22 августа на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. 22-23 августа на западе, юге, севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Актюбинской области - гроза. Ветер северо-западный, западный днем на западе, севере области - порывы 15-20 м/с. Днем на западе, юге области сохраняется сильная жара до 37 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

22-24 августа днем на западе, севере, в центре Алматинской области сохранится сильная жара до 36 градусов. В северной половине области - чрезвычайная пожарная опасность, в южной половине области - высокая пожарная опасность.

22 августа днем на западе, юге, севере Атырауской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. Сохраняется сильная жара до 37 градусов.

22-24 августа в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

22 августа на северо-востоке области Жетысу ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с. 22-24 августа днем на большей части области сохраняется сильная жара до 36 градусов. На западе, в центре области - чрезвычайная пожарная опасность.

22 августа днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, западный при грозе -порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара до 36 градусов. На юге, в центре области - высокая пожарная опасность. На севере, западе, востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Карагандинской области - гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере области - порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, днем на западе, северо-западе Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе области - туман. Ветер северо-западный, северный при грозе -порывы 15- 20 м/с. Днем на юге области - сильная жара до 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

22 августа днем на севере, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град. На западе, юге области - туман. Ветер северо-западный, западный днем на севере области 15-20 м/с. Днем на большей части области - сильная жара до 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

22 августа днем на севере, западе Павлодарской области - гроза. Ветер южный, днем на севере, западе области 15-20 м/с.

Ночью на севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается дождь, временами - сильный дождь. Ночью на севере, западе, востоке области, днем на востоке области - гроза, град. Ночью и утром на юго-западе области - туман. Ветер западный, северо-западный на севере, западе, востоке области - порывы 15-20 м/с. На севере, востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Туркестанский области ожидается гроза. Ветер юго-западный на горных перевалах области 15-20 м/с. 22-23 августа на севере, западе, юге, в пустынных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в центре области Улытау ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный на юге, в центре области - порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара до 36 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.