Проводить разведку недр без тендера призывает известный казахстанский геолог
15:43, 15 Сентябрь 2023
На первом съезде геологов Казахстана академик Национальной академии наук Серикбек Даукеев предложил провести разведку недр без тендера, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Задачи Национальной геологоразведочной компании «Казгеология» до сих пор не ясны. В министерствах и комитетах сидят чиновники. Они должны выработать правила работы, а выполнять ее должна «Казгеология». Сбор геологической информации, цифровизация, проведение анализа, подготовка государственных программ по обследованию недр и геологическому изучению, проработка ее экономического обоснования - все это нужно делать национальной компании», - сказал Серикбек Даукеев.
Академик призвал руководящий состав, ответственный за отрасль, быть более смелыми в принятии решений.
«Нет необходимости проводить какие-либо тендеры. Госбюджет, госкомпания, госзадание – нет ничего неразрешимого. Если сами не справляются, нужно нанимать субподрядчика. Тогда «Казгеология» станет нормально функционирующей компанией. Конечно, для этого нужно конкретное решение. Если у них нет решения, я тоже не знаю, что делать. Создается впечатление, что в последние 20 лет работа была сделана во вред отрасли», - добавил ученый.
В свою очередь председатель Комитета геологии Ерлан Акбаров заявил, что Комитет за годы независимости претерпевал изменения 12 раз.
«Вы знаете, что наш Комитет перешел в состав Министерства промышленности и строительства. За последние 30 лет наш Комитет претерпел 12 реструктуризаций. На каждую реструктуризацию уходит 6 месяцев, мы потратили около 7 лет за эти годы на переезды между министерствами. Конечно, все это мешало развитию отрасли, работе Комитета», - сказал Ерлан Акбаров на первом съезде геологов Казахстана.
Он также отметил, что крупных месторождений в Казахстане не осталось.
«Государству необходимо сосредоточиться с точки зрения разработки технологий. Если у нас не будет собственных технологий, то даже с нашей богатой ресурсной базой мы так и будем продолжать экспортировать сырье. А нам нужно уходить в более глубокую переработку. Эпоха крупных месторождений закончилась. Сейчас мы изучаем очень сложные с геологической точки зрения, так называемые «слепые месторождения», которые находятся на глубине сотен и тысяч метров. Здесь надо применять принципиально новые подходы и технологии, учиться работать с новыми геологическими рисками», - добавил он.