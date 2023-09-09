Почти все население мира подверглось глобальному потеплению в июне-сентябре – исследование

СИНГАПУР. КАЗИНФОРМ - Согласно исследовательскому отчету, опубликованному вечером в четверг, почти все население мира испытало повышение температуры воздуха с июня по август в результате изменения климата, связанного с деятельностью человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Лето 2023 года в северном полушарии было самым жарким за всю историю наблюдений: продолжительные волны жары в Северной Америке и в странах южной Европы вызвали катастрофические лесные пожары и резкий рост смертности. Июль был самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, а средние температуры воздуха в августе также были на 1,5 по Цельсию выше доиндустриальных уровней.

Исследование Climate Central, американской исследовательской группы, изучило показания температуры воздуха в 180 странах и 22 территориях и обнаружило, что 98% населения мира подвергается воздействию более высоких температур воздуха.

«Практически никто на Земле не избежал влияния глобального потепления за последние три месяца», — сказал Эндрю Першинг, вице-президент Climate Central по науке.

Отмечается, что в исследуемых странах, включая южное полушарие, где лето — это самое прохладное время года, повышение температурного фона в некоторых случаях было бы практически невозможным без изменения климата, вызванного деятельностью человека.

В исследовании говорится, что 6,2 миллиарда человек хотя бы на один день испытали на себе среднюю температуру воздуха, которая теперь стала как минимум в пять раз более вероятной из-за влияния человека на климат.

Со слов Фридерики Отто, климатолога из Института Грэнтэма по изменению климата и окружающей среде, волны жары, обрушившиеся на Северную Америку и южную Европу, были бы невозможны без изменения климата.