О шторме предупредили синоптики жителей Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Астане ожидается гроза. Днем - град. Ветер юго-западный с переходом на северный, днем - порывы 15-20 м/с.

В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность

В Шымкенте 24-25 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 августа днем на западе, севере области Абай ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем при грозе - порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара до 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидается гроза. Ночью на западе, севере, днем в центре, на востоке области - сильный дождь. Днем на западе, севере, востоке области - град. Ветер юго-западный с переходом на северный на западе, севере, востоке области - порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на востоке Актюбинской области - гроза. Ветер северо-западный, при грозе - порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, в центре Алматинской области сохранится сильная жара до 36 градусов. В северной половине области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южной половине - высокая пожарная

На севере, юге, востоке Атырауской области - гроза. Ветер северо-западный на западе, юге области 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем при грозе - порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области - гроза, ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части области Жетысу сохраняется сильная жара до 36 градусов. На западе, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-западе, западе, в центре Западно-Казахстанской области - гроза. Ветер северный, северо-восточный, при грозе -порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. На западе, востоке, юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза, днем - град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области - порывы 15-20 м/с. Днем на юге сохраняются сильная жара до 35 градусов, высокая пожарная опасность.

На востоке Костанайской области - сильный дождь. На севере, юге, востоке области - гроза, днем - град. Ночью и утром на западе области - туман. Ветер северо-западный, северный на севере, востоке, юге области 15-20, на востоке области - порывы 25 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный ночью на западе, в центре области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с. 24-26 августа на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Мангистауской области - гроза, днем - град. На северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Павлодарской области ожидается сильный дождь, на большей части области - гроза, на севере области - град. Ветер западный, днем на севере, западе, юге области - порывы 15-20 м/с. Высокая пожарная опасность.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области - дождь, на севере, западе области - сильный дождь. Ночью на севере, западе области, днем на севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области - туман. Ветер северный, северо-западный на севере, западе, востоке области - порывы 15-20 м/с. На севере, востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горах Туркестанский области ожидается гроза. Утром и днем на севере области - пыльная буря. Ветер западный утром и днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. 24-25 августа на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке области У лытау ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.