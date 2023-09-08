Найденный телефон не принадлежит Серику Кудебаеву – глава КУИС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава Комитета уголовно-исполнительной системы Жанат Ешмагамбетов прокомментировал фото бывшего начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева за богатым дастарханом. По его словам, заключенные действительно получили посылки от родственников. А на камеру снимал один из заключенных, передает корреспондент МИА «Казинформ»,

«Что касается ситуации в учреждении Усть-Каменогорска 22 средней безопасности для содержания бывших сотрудников правоохранительных органов. Да, мы это видели, провели служебное расследование. Согласно правилам внутреннего распорядка, все осужденные, все без исключения, хочу акцентировать, для бывших сотрудников, обычного учреждения, любого режима осужденные имеют право, в зависимости от вида учреждения и его поведения, на краткосрочные и длительные свидания с родственниками. В ходе этих свиданий они имеют право получать посылки и передачи, в том числе и продукты питания», - объяснил в ходе встречи с журналистами Жанат Ешмагамбетов.

По его словам, в данном случае осужденные после свидания с родственниками действительно получили продукты питания.

«Думаю, вы на фотографии на столе видели, что там стояло. И после 8 часов в свободное время собрались в этом помещении для приема пищи. Нарушение, которое мы выявили – это наличие именно сотового телефона, что категорически запрещено в учреждении, и перекрытие объектива видеокамер», - отметил он.

Как выяснилось, фотографировал один из осужденных. Телефон изъят. Сам осужденный помещен в дисциплинарный изолятор, признан злостным нарушителем режима исполнения наказания. В ведомстве добавили, что изъятый телефон не принадлежит Кудебаеву. В ходе проведения проверок алкогольных напитков не обнаружили. По словам главы КУИС, запрещенных предметов тоже не было.

«Что касается Кудебаева, там было 11 или 12 человек, в числе которых был он, в их действиях нарушений не установлено. Каких-либо особых условий для него (прим.ред -Кудебаева) не создано. Он находится в равных условиях с другими осужденными, это учреждение отрядного содержания, не камерного. В среднем там в отряде 40-50 человек», - прокомментировал в ходе встречи с журналистами глава КУИС Жанат Ешмагамбетов.

Недавно в Сети распространилось фото бывшего начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева, где он сидит за богатым дастарханом в месте отбывания наказания. Отметим, что снимок вызвал бурный спор среди пользователей Казнета.