Нам сказали быстрее отдалиться от самолета - казахстанка об аварийной посадке под Новосибирском

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Пассажирка самолета Светлана Жукова, которая была на борту самолета Airbus A320 рейса Сочи-Омск, совершившего аварийную посадку в пшеничном поле под Новосибирском, рассказала о том, что она чувствовала во время происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Светлана Жукова направлялась данным рейсом вместе с супругом после отдыха в Сочи, билеты в курортный город были приобретены заранее, туда и обратно. Они проживают в Караганде.

«Нам сначала сказали, что Омск не может принять наш борт и самолет направляется в Новосибирск. Пока летели, услышали какой-то незначительный треск, после этого вышли бортпроводники и стали готовить пассажиров к аварийной посадке, объяснять как вести себя и что делать. Экипаж провел полный инструктаж, команда бортпроводников сработала отлично, они все нам рассказали, показали, подготовили. Все было быстро паники никакой не было. Можно сказать, что экипаж сработал отлично, образцово», - рассказала Светлана Жукова.

«Самолет приземлился очень мягко, в поле - надо отдать должное пилотам. Сильной тряски не было, вещи с полок не вываливались, лишь немного два раза тряхануло и на этом все. Не ожидала, что так быстро приземлимся, я даже не поняла, что произошло, - поделилась пассажирка. – Сразу открылись все двери, надулись трапы и мы все без давки и суеты спустились по ним».

«Нам сказали быстрее отдалиться от самолета - мы убежали в лес, но самолет не загорелся, все было спокойно. Через несколько минут подъехали экстренные аварийные службы, экипажи скорой помощи и руководство. Пожарные начали доставать нам ручную кладь. Бортпроводники вынесли пледы для детей и воду», - отметила Светлана Жукова.

После этого приехали автобусы, отвезли пассажиров в местный сельский клуб, где предоставили питание и транспорт для выезда в Новосибирск и Омск. По ее словам, на борту находилась еще одна семья – муж и жена из Семея. Они тоже благополучно выехали в Омск на предоставленном транспорте.

«В данный момент чувствуем себя нормально, со здоровьем все в порядке. Конечно, у нас поменялись планы, мы должны были ехать с Омска через Павлодар, но теперь не успеваем на этот поезд. Поэтому решили уехать через Новосибирск на автобусе, - сказала Светлана Жукова. – Мы разговаривали с сотрудниками казахстанского консульства, подсказали какие автобусы едут в Казахстан. Конечно, хотелось бы в случае чего рассчитывать на их помощь».

Напомним, во вторник самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» рейсом U6-1383 Сочи-Омск совершил аварийную посадку вне аэродрома, в пшеничном поле Убинского района Новосибирской области. По данным авиакомпании, на борту находился на борту 161 пассажир, в том числе четверо казахстанцев, и 6 членов экипажа, никто не пострадал.