На проблему стихийных свалок обратил внимание Президент РК
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по реализации нового экологического законодательства и сохранению природных ресурсов.
Президент поручил взять на особый контроль реализацию Плана по снижению выбросов крупными предприятиями, а также внедрение автоматизированных систем мониторинга выбросов на этих объектах.
Глава государства подчеркнул необходимость принятия системных мер по улучшению материально-технической базы подведомственных министерству организаций и скорейшему внедрению систем раннего обнаружения очагов лесных пожаров в национальных парках, а также по повышению квалификации работников лесных хозяйств.
Кроме того, Президент обратил внимание на важность реализации масштабной программы по посадке деревьев и выработки комплексных подходов к решению проблемы стихийных свалок.