Казахстанских экспортеров вытесняют с традиционных рынков сбыта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня наблюдается тенденция вытеснения зарубежными компаниями отечественных экспортеров с их традиционных рынков сбыта. Об этом заявил Глава государства в ходе встречи с представителями отечественного бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Поднимаемая проблема касается, например, поставок казахстанского зерна в Иран. Аналогичные риски имеются в направлении Афганистана и стран Центральной Азии, указал Президент.

Кроме того, ситуация с национальными валютами сопредельных с Казахстаном стран усиливает вероятность колебаний цен на значимые для нашей страны товарные позиции. Правительство, по словам Касым-Жомарта Токаева, должно иметь конкретный и прозрачный алгоритм стабилизации внутреннего зернового и других важных для национальной экономики рынков.

«Бизнес должен четко понимать при каких условиях, какой вид инструмента стабилизации цен применяется государством. Будь это закуп сельхозсырья по фиксированным ценам, введение запрета на импорт ГСМ, товарные интервенции, введение запрета на экспорт или квотирование. В среднесрочной перспективе следует поэтапно отказаться от нерыночных механизмов поддержки предприятий, главным образом от сплошного субсидирования без оглядки на приоритетность отрасли, значимость проекта, его влияние на экономику», - отметил Президент.

Нужно, по его словам, переходить к механизмам гарантирования и мерам нефинансовой поддержки.

«На смену государственному регулированию цен и ограничениям должно прийти «мягкое управление» спросом и предложением. В этом ключе, как я уже говорил в Послании, необходимо полноценно раскрыть потенциал Продовольственной корпорации», - сказал Глава государства.