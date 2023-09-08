Казахстанские арбузы и дыни активно экспортируются в Европу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Арбузы и дыни — одни из ценнейших продуктов, которые нам дарит летний сезон. В Комитете государственных доходов Минфина РК поделились интересными фактами о бахчевой культуре - арбузах и дынях, передает МИА «Казинформ».

Импорт за 7 месяцев текущего года

Всего за 7 месяцев 2023 года импортировано арбузов и дынь в Казахстан весом 43,5 тысячи тонн на сумму $8 911,1 тысячи:

из Узбекистана - 34,0 тысячи тонн на сумму $6 444,2 тысячи,

из Ирана - 3,1 тысячи тонн на сумму $2 389,8 тысячи,

из Таджикистана - 421,5 тонн на сумму $65,3 тысячи и др.

Экспортировано 2,9 тысячи тонн на сумму $959,6 тысячи в такие страны, как:

Монголия - 940,8 тонн на сумму $59,6 тысячи,

Латвия - 574,2 тонн на сумму $218,3 тысячи,

Украина - 716,0 тонн на сумму $467,6 тысячи,

Германия - 252,3 тонн на сумму $125,5 тысячи,

Польша - 271,3 тонн на сумму $56,1 тысячи,

Эстония - 115,2 тонн на сумму $16,4 тысячи и др.

В сравнении с 7 месяцами 2022 года наблюдается рост экспорта на 1,8 тысячи тонн.

Импорт за 2021-2022 годы

Всего за 2021-2022 годы в Казахстан импортировано арбузов и дыни 97,5 тысячи тонн на сумму $23 257,53 тысячи.

Арбузов импортировано в 2021 году – 25,2 тысячи тонн на сумму $5,1 тысячи, в 2022 году – 46,1 тысячи тонн на сумму $8,6 тысячи.

Среди основных стран - поставщиков минувших двух лет: Узбекистан, Иран, Таджикистан.

Дыни в 2021 году – 10,1 тысячи тонн на сумму $3,6 тысячи, в 2022 году – 16,2 тысячи тонн на сумму $5,8 тысячи.

Дыня ввезена из Узбекистана, Ирана, Туркменистана, Таджикистана.

Также арбузы и дыни импортированы из таких стран, как Бразилия, Коста-Рика, Туркменистан, Китай, Афганистан, Пакистан, Таиланд, Испания, Нидерланды.

Экспорт за 2021-2022 годы

В Комитете госдоходов отмечают, что наши казахстанские арбузы и дыни уже давно пользуются популярностью не только на рынках стран СНГ, но и активно экспортируются в Европу.

За 2021-2022 годы всего экспортировано из Казахстана арбузов и дыни весом 7,2 тысячи тонн на сумму $2,2 млн.

Основную часть экспорта занимают дыни. За два года в Латвию экспортировано 2,6 тысячи тонн на сумму $883,2 тысячи, в Украину – 2,2 тысячи тонн на сумму $739,3 тысячи, в Германию - 741,2 тонн на сумму $384,85 тысячи, в Польшу - 114,6 тонн на сумму $38,6 тысячи, и такие страны, как Азербайджан, Молдова, Узбекистан, Монголия, Эстония.

За основу материала использована таможенная статистика Республики Казахстан с третьими странами (не входящие в состав ЕАЭС), сумма - на основе задекларированной таможенной стоимости, вес – нетто.