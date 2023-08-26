Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству урегулировать ситуацию на казахстанско-кыргызской границе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству урегулировать ситуацию, возникшую на казахстанско-кыргызской границе, в духе партнерства и братских отношений между нашими странами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Также была отмечена необходимость продолжения переговоров с кыргызской стороной по вопросу более активного внедрения цифровизации и автоматизации для недопущения нелегальной перевозки товаров через границу.

Ранее в сети появилась информация о том, что на участке границы с Кыргызской Республикой простаивает более 370 фур. Причину озвучил заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев. По его словам, не было никаких установок относительно коммерческих грузов.

Между тем, за сутки из Казахстана в Кыргызстан заехали 274 автомашины. Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики никаких ограничений не вводила и пункт пропуска функционирует в повседневном режиме.

По состоянию на 23 августа на территории Кыргызской Республики на въезде в Казахстан сохранялось километровое скопление грузовых транспортных средств.