Как прошел визит президента Таджикистана в Астану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня завершился рабочий визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Астану. В рамках поездки состоялись двусторонние встречи на высшем уровне, посещения выставки, сельскохозяйственной ярмарки, главной мечети столицы, открытие Дней культуры Таджикистана в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пятницу в столичном аэропорту высокого гостя встретил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Переговоры президентов

В этот же день в Акорде состоялись переговоры президентов двух стран в узком формате и в расширенном составе.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил визит Эмомали Рахмона, который имеет большое значение с точки зрения продвижения дружественных взаимоотношений между братскими государствами. Президент Таджикистана в свою очередь выразил готовность обсудить состояние и перспективы взаимоотношений, а также международные и региональные вопросы.

Президент Казахстана подчеркнул, что в Казахстане очень дорожат дружественными отношениями с Таджикистаном, и отметил динамичное развитие двусторонних отношений во всех сферах, включая взаимодействие в водно-энергетическом комплексе.

«Мы благодарны Вам и в целом таджикской стороне за своевременные пунктуальные решения, связанные с выполнением обязательств в водно-энергетической сфере, в частности, связанные с поставками воды, электроэнергии в Казахстан. Со своей стороны Казахстан выполняет все свои обязательства, о которых мы договорились в ходе Вашего визита», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы Казахстана, по итогам 6 месяцев текущего года товарооборот между странами превысил 500 миллионов долларов США. При этом планируется увеличение объемов взаимной торговли до 2 миллиардов долларов США.

«Весьма признательны за внимание и поддержку организации и проведения Дней культуры Таджикистана и выставки-ярмарки продукции аграрного и промышленного секторов нашей страны в Астане, Алматы и Шымкенте. Эти мероприятия расцениваем как еще одно проявление неуклонного развития таджикско-казахстанских отношений, стратегического партнерства и союзничества. Знаменательно, что они проходят в юбилейный для наших государств год 30-летия установления дипломатических отношений. Отрадно, что взаимоотношения наших стран сегодня имеют высокий уровень взаимопонимания, взаимного уважения и доверия. Их дальнейшее расширение остается безусловным приоритетом внешней политики Таджикистана», – сказал Эмомали Рахмон.

Культурный вечер в Астане

После переговоров главы двух стран посетили выставку народного творчества Таджикистана и открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане.

В экспозицию выставки народного творчества вошли более 200 ремесленных изделий, изготовленных из камня, дерева, глины и драгоценных металлов. Также были представлены национальные костюмы с использованием традиционных орнаментов, картины известных таджикских художников и фотографии знаковых объектов Таджикистана.

Далее состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Таджикистан в Республике Казахстан, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. В театре «Астана Опера» выступили танцевальные ансамбли «Зебо», «Гулрез», «Парасту», а также солисты Амирджон Рузи, Шарофат Усмонзода, Ситораи Кароматулло, Тахмина Ниезова, Рахматулло Хошим, Фотимаи Худойберди и другие.

Президенты в главной мечети столицы

Второй день визита начался с посещения крупнейшей мечети Центральной Азии. Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы прочитал суры из Корана и пожелал народам двух стран мира, процветания и благополучия.

Ярмарка товаров Таджикистана

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили выставку-ярмарку сельскохозяйственных и промышленных товаров Таджикистана. Лидеры двух осмотрели традиционные таджикские костюмы, ковры, ткани, декоративные изделия из керамики, музыкальные инструменты. Широко были представлены фрукты и овощи, сухофрукты, кондитерские изделия.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что экономики стран имеют взаимодополняющий характер, поэтому сегодняшняя выставка-ярмарка Таджикистана представляет для Казахстана практический интерес.

В Офисе цифрового правительства РК

Главам двух государств были представлены отечественные IT-решения. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин презентовал IT-платформы, способствующие эффективному взаимодействию государственных органов с гражданами. В частности, были представлены примеры проактивного запроса на выдачу документов при регистрации рождения ребенка, а также оформлении недвижимости и автомобиля.

Президентов двух стран ознакомили с платформой подачи обращений граждан e-Otinish и системой космического мониторинга, позволяющей обеспечивать прозрачность деятельности субъектов недропользования и выявлять неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения.

Лидерам Казахстана и Таджикистана рассказали о ходе реализации проекта «Цифровая карта семьи». Проект является эталонной базой данных, включающей 100 показателей социального благополучия из 20 баз данных центральных государственных органов. База помогает классифицировать все семьи по пяти уровням благополучия и в проактивном формате оказывать адресную социальную помощь.

По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана поделится опытом реализации платформы электронного правительства с министерством промышленности и новых технологий Таджикистана.

В рамках сотрудничества между странами также будет предусмотрена возможность обучения таджикских специалистов в передовых IT-школах и научно-исследовательских институтах Казахстана. Эмомали Рахмон выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за содействие в вопросе развития цифровых технологий в Таджикистане.

В конце рабочего визита Глава государства Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.