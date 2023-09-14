Генпрокуратура заявила о снижении преступности на 15,2% в Казахстане

В Казахстане наблюдается снижение преступности на 15,2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на генеральную прокуратуру РК.

Уровень преступности снизился в следующих категориях:

4,1% (с 1 693 до 1 624) по особо тяжким преступлениям;

16,5% (с 31 128 до 25 990) по тяжким преступлениям;

17,9% (с 49 762 до 40 857) по средней степени тяжести преступлениям;

9,8% (с 17 514 до 15 793) небольшой степени тяжести преступлениям.

Кроме того, в рамках надзора за следствием прокурорами прекращено необоснованное уголовное преследование в отношении 57 лиц. 671 человека освобождены прокурорами из служебных помещений и изоляторов. Количество нарушений конституционных прав граждан в уголовном процессе сократилось на 14%. 9 лиц оправданы по актам прокуроров.