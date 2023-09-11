Энергетики с плесенью на 37 млн тенге выявили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Деятельность подпольного цеха по изготовлению энергетического напитка известной марки пресечена Департаментом АФМ по городу Шымкенту в рамках проводимой работы по защите прав бизнеса и противодействия теневой экономике. Об этом сообщил официальный представитель Агентства Алибек Абдилов, передает МИА «Казинформ».

«В ходе проведенных следственных действий со специалистами управления санитарно-эпидемиологического контроля города и представителей правообладателя изъяты: готовые изделия контрафактного напитка в количестве более 21 тысячи банок, пустые банки с товарным знаком в количестве более 54 тысяч штук, оборудование для розлива энергетического напитка, струйный маркировщик, упаковочные устройства, крышки, сухие смеси (лимонная кислота, кофеин, сода, красители, сахар, регуляторы кислотности). Сумма причиненного ущерба превышает 37 млн тенге», - сообщил Алибек Абдилов.

Согласно протоколу микробиологического исследования «Национального центра экспертизы», в составе изъятого напитка обнаружено наличие плесени и дрожжи, превышающие в 2 раза допустимую норму.

По словам А. Абдилова, данная продукция к употреблению не подлежит, так как является опасной для здоровья человека, и в особенности молодого организма.

По данному факту начато досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.