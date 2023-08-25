Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 25 августа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана 25 августа с ложбиной Северного циклона и атмосферными фронтальными разделами сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, шквалом и усилением ветра, возможен град.

На севере, северо-западе страны ожидается сильный дождь. На севере, северо-западе РК в ночные и утренние часы ожидается туман. На юго-западе РК – пыльная буря.

Днем в областях Жетысу, Абай, в Алматинской области ожидается сильная жара до 35-37°С.

В Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, на западе, востоке, юге Актюбинской, Атырауской, на юге Костанайской областях, на западе, в центре области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на севере, в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В северной половине Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южной половине области – высокая пожарная опасность.

В областях Улытау, Абай, в Восточно-Казахстанской, на западе Павлодарской, на юге, в центре Карагандинской областей ожидается высокая пожарная опасность.