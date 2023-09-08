Дело о взрывах на военных складах под Таразом: собрано 800 томов, обвиняются 6 человек

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В военном суде шымкентского гарнизона начались прения по громкому делу о взрывах на складе боеприпасов в Жамбылской области, в результате которых погибли 18 спасателей и военных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На скамье подсудимых шесть человек, двое из которых - бывшие солдаты срочной службы. По информации пресс-службы военного суда, по факту взрывов было возбуждено два уголовных дела, которые впоследствии были объединены в одно производство. В военный суд шымкентского гарнизона дело, состоящее из 800 томов, было передано в феврале. В данный момент идут прения, первым на которых выступил прокурор.

Огласив обвинительный акт, представитель надзорного органа запросил для четырех из шести подсудимых сроки от 13 до 6 лет лишения свободы. Еще двое подсудимых, по мнению прокурора, могут быть освобождены от уголовной ответственности за истечением срока давности.

Известно, что из шести обвиняемых двое - бывшие солдаты срочной службы Ерболат Туранов и Асет Аширбай. По версии следствия, именно они виновны в поджоге и последующих взрывах. Адвокат подсудимых Сагатат Амре сообщил МИА «Казинформ», что его подзащитным предъявлены обвинения по статьям 459 ч.2 «Умышленное уничтожение и повреждение военного имущества» и 202 ч.3 «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества».

Параллельно велось следствие в отношении четырех офицеров, которым инкриминировалась халатность и нарушение правил обращения с оружием.

«В ходе судебного заседания по нашему ходатайству эти два дела были объединены», - поделился Сагадат Амре.

По словам защитника, когда следствие только началось, его подзащитные и сослуживцы, с которыми они работали у склада незадолго до взрыва, проходили по делу в качестве свидетелей. Ситуация изменилась, когда один из сослуживцев дал в отношении ребят показания.

«Их несколько раз допрашивали, но мои подзащитные говорили, что ничего не знают и не видели, как все произошло. До взрыва они закончили работу на вверенном участке, вышли с территории склада и находились возле столовой в ожидании командира. И сегодня мы располагаем твердыми доказательствами невиновности ребят. Мы очень надеемся, что суд примет их во внимание. В противном случаи им грозят серьезные сроки», - добавил адвокат.

Следующее заседание суда под председательством судьи Бурлибая Каипова состоится 12 сентября. На нем в качестве потерпевшей стороны будут заслушаны представители Министерства обороны. Далее суд даст слово родственникам погибших военнослужащих и спасателей.

«Ранее близкие всех 18 погибших давали показания в суде, 16 из них заявили, что не имеют претензий к моим подзащитным – Ерболату Туранову и Асету Аширбаю. Оставшиеся сказали: «пусть за случившееся отвечают виновные»», - резюмировал Сагадат Амре.

Пожар на складе боеприпасов войсковой части 28349, дислоцирующейся в Байзакском районе Жамбылской области, произошел 26 августа 2021 года. В результате пожара и последующих взрывов погибли 18 человек, 98 пострадали. Нескольким районам и войсковой части нанесен ущерб в сумме 25 млрд тенге.