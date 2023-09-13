Более семи тонн рыбы на 50 млн тенге незаконно перевозил житель ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции в ходе патрулирования на трассе Омск-Майкапчагай остановили КамАЗ, управляемый 31-летним жителем областного центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Выяснилось, что мужчина перевозил более 280 полиэтиленовых мешков, наполненных рыбой, не имея соответствующих документов.

«Со слов водителя, груз он вез в Усть-Каменогорск из одного из сел района. Установлено, что в мешках подозреваемый перевозил судака, общим весом более 7 тонн. Ущерб составил свыше 50 млн тенге. Проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 335 УК РК», - говорится в сообщении полиции.