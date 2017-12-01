Звезды тяжелой атлетики подарили новогоднее настроение детям

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С 22 по 24 декабря в Центре развития бокса им. Серика Сапиева прошло ставшее уже традиционным празднование Нового года для детей из детских домов Караганды и Карагандинской области, а также детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики РК.



Поздравить ребят и подарить им новогоднее настроение приехали олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Нижат Рахимов, серебряная призерка Олимпиады в Рио Жазира Жаппаркул, бронзовый призер Олимпийских Игр 2016 Денис Уланов и чемпион мира и Азии по тяжелой атлетике среди юношей Артем Антропов.



«Я думаю, что это долг каждого взрослого человека - дарить радость детям. Они подходят пообщаться, сфотографироваться и буквально светятся от счастья! Организаторы в очередной раз устроили настоящий праздник, эмоции от которого, я уверен, останутся надолго в памяти ребят», - отметил Денис Уланов.









Нижат Рахимов принимает участие в праздновании Нового года с детьми уже не в первый раз: «Федерация тяжелой атлетики шестой год подряд проводит такие мероприятия, это уже стало традицией, инициированной Жанатом Тусупбековым (экс-президент Карагандинской областной федерации бокса -прим.ред.). Я и мои коллеги по сборной бываем здесь каждый год, и нам очень приятно, что мы можем внести свой вклад в этот праздник. Ведь самое главное для ребенка - это внимание».









Жазира Жаппаркул приехала на детский праздник в день своего рождения: «Для меня это лучший подарок - видеть счастливые и благодарные глаза детишек! Я всегда с радостью поддерживаю подобные мероприятия, так как мне очень приятно быть частью такого праздника, наблюдать, как детки радуются и веселятся! Всех казахстанцев с наступающим Новым годом! Пусть все задуманное у вас свершится!».









Мероприятие продлилось три дня и охватило более тысячи ребятишек в возрасте от 4 до 18 лет. Участников, помимо подарков, развлекательной программы и интерактивных игр, ждали праздничный обед и, безусловно, самая главная часть - встреча со спортсменами.



