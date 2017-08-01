Звезды мировой оперы посвятили концерт памяти Ермека Серкебаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В центральном концертном зале «Казахстан» прошел гала-концерт звезд мировой оперы «Ермеку Серкебаеву посвящается», сообщает expo2017culture.kz.

Открыли концерт с приветственным словом министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы и музыкант и продюсер группы A'Studio, сын Ермека Серкебаева - Байгали Серкебаев.



«Уважаемые почитатели высокого искусства, Ровно 50 лет тому назад, в 1967 году в канадском Монреале в рамках всемирной же выставки наш прославленный Ер-ага, как мы ласково называли нашего уважаемого Ермека Серкебаева, он представлял искусство Казахстана в то время. И символично, что спустя 50 лет в рамках международной специализированной выставки ЭКСПО в 2017 году мы проводим прекрасный вечер памяти Ермека Серкебаева», - отметил Арыстанбек Мухамедиулы.



Министр культуры и спорта отметил, что «это мероприятие уникальное», и высказал благодарность музыканту Байгали Серкебаеву.

«И это не просто дань памяти сына отцу, в первую очередь, это конечно, почитание его великолепного таланта», - подчеркнул министр.



В свою очередь, Байгали Серкебаев отметил, что в концерте участвуют «ведущие артисты, мировые звезды самого высокого полета, артисты, чьему таланту аплодировали Мариинка, Метрополитен, Ла Скала».



«Хочу поблагодарить всех, кто участвует сегодня в концерте, за то, что в своем сложном графике выделили этот день заранее, готовили этот концерт», - сказал Байгали.



Концерт вели знаменитые деятели искусства, кино, оперы, кто лично был знаком с Ермеком Серкебаевым. На видеомониторе транслировалось видеозапись, Лев Лещенко, Армен Джигарханян, Бибигуль Тулегенова, Иосиф Кобзон, Тамара Синявская рассказали об уникальности таланта народного артиста Ермека Серкебаева.



«Меня с Ермеком Серкебаевым связывали особые отношения, потому что он знал моего отца, который тоже был оперным певцом, поэтому с большой симпатией относился ко мне. А я с огромным уважением относился к нему. Мне посчастливилось не только слушать его в спектаклях, но и участвовать с ним в концертах многие годы. Он был замечательный «Сивильский цирюльник», он любил эту жизнерадостную музыку. И по характеру был легким человеком», - сказал азербайджанский эстрадный певец и актёр Полад Бюль-Бюль оглы.



На сцену ЦКЗ «Казахстан» вышли ведущая солистка театра «Астана Опера» Салтанат Ахметова, обладатель титула «Лучший бас мира» Ильдар Абдразаков, солист Мариинского театра Сергей Скороходов, солистка Большого театра Агунда Кулаева, ведущие солисты Большого театра Богдан Волков и Игорь Головатенко и другие.



В финале концерта прозвучала Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник» в исполнении Сундета Байгожина, Азамата Жылтыркозова, Ильдара Абдразакова и Игоря Головатенко. Это та самая Каватина Фигаро, которую блестяще исполнял Ермек Серкебаев, что снискало ему бессмертную славу и признание оперных мэтров.