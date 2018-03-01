Звезды казахстанской эстрады выступили в жилых массивах Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в жилых массивах «Мичурино» и «Промышленный» столицы прошли концерты ведущих артистов отечественной эстрады и народные гуляния, приуроченные к главному празднику весны - Наурыз мейрамы. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление культуры и спорта города Астаны.

В концерте приняли участие любимые артисты казахстанцев Клара Толенбаева, Досымжан Танатаров, Аскар Жайлаубаев, которые исполнили популярные народные песни и широко известные эстрадные композиции из собственного репертуара. Свое творчество собравшимся представили солисты Государственной академической филармонии Астаны Перизат Турарова, Жанаргуль Рахаткызы, Жаксыкельды Маясаров, лауреат международных конкурсов, солистка Президентского оркестра Айзат Карабекова, талантливый домбрист Курмангазы Байтасов и вокалисты Мадина Ахметова, Айдана Смаханова, Бауржан Нурумбетов, Олжас Сабижан, Айгерим Хасанова и Асем Омарова. Бурными овациями зрители встретили выступления признанных творческих коллективов страны: групп «Дабыл», «Сарыарка», «Дәуір», «Ретро», «БУМ», трио «Аламан» и «Z», инструментальных коллективов «Диарт» и «Бастау», квартета «Art Music».

Популярная певица Клара Толенбаева поздравила горожан с праздником.

«Последние два года в жилых массивах Астаны проводятся аналогичные мероприятия, и не только в честь Наурыза, но и ко Дню города, прошлым летом они были приурочены к ЭКСПО. Я считаю, что это очень хорошее начинание. Потому что жители пригородных районов не всегда располагают временем и возможностью, чтобы посещать центральные концертные площадки. Я думаю, что такие мероприятия дарят зрителям хорошее настроение, они ощущают праздник. Нам также очень приятно выступать на этой сцене, публика относится к нам с необыкновенным радушием, признание слушателей - это особая честь для нас, - сказала она. - Наурыз - это период возрождения природы, обновления, главный народный праздник. Поэтому мы ждем прихода Наурыза с нетерпением. Это семейный праздник, который призывает всех к сплочению, дружбе. Поздравляю всех с Наурыз мейрамы».

Также свои пожелания выразил известный певец Досымжан Танатаров.

«Праздник един для всех. Но несмотря на то, что в столице проводятся много широкомасштабных мероприятий, жители пригородных районов посещают их не так часто. Поэтому я с радостью принимаю участие в таких концертах. Слушатели здесь встречают нас особенно тепло», - сказал он.

Яркие выступления танцевального ансамбля «Іңкәрім» стали украшением праздничного концерта. Жители районов, пришедшие на мероприятие, активно участвовали в веселых флешмобах и все вместе исполнили народный танец «Кара жорга».

Также на праздничной сцене зрителям представили различные казахские национальные традиции и обряды.

Самобытный колорит мероприятию добавили красивые юрты с традиционным убранством, которые привлекали внимание издалека.

Для посетителей мероприятия приготовили вкусные угощения: главный атрибут праздничного дастархана - наурыз-коже, рассыпчатый плов и горячие баурсаки.

Празднование Наурыза не обходится без состязаний в национальных видах спорта. И на этот раз горожане смогли помериться силами в перетягивании каната и показать свое мастерство в интеллектуальной игре тогызкумалак. Кроме того, среди собравшихся состоялись соревнования по поднятию гирь и армрестлингу, шахматам и шашкам, которые собрали большое количество участников.

В рамках мероприятий состоялись показательные выступления по қазақша күрес воспитанников дворового клуба «Мирас» жилого массива «Мичурино», а также турнир по футболу среди воспитанников футбольной школы «Сан-Сиро», которая базируется в жилом массиве «Промышленный».

Уличные гуляния в честь Наурыз мейрамы в жилых массивах столицы продолжатся 21 марта. В этот день в 11.00 часов в жилых массивах «Пригородный» и «Уркер» состоятся концертные программы, приуроченные к празднику весны. 22 марта аналогичные мероприятия пройдут в жилых массивах «Коктал-1» и «Ондирис», а 23 марта - в микрорайоне «Сарайшык».











