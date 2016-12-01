Звезда индийского сериала «Келин» сыграл в фильме «Бизнес по-казахски»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялся пресс-показ казахстанского комедийного фильма «Бизнес по-казахски», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Продюсером фильма выступил телеведущий Нурлан Коянбаев, который также исполнил главную роль, режиссёром выступил певец, клипмейкер Женисхан Момышев.

Перед показом фильма съемочная команда решила рассказать о создании фильма. Как признался Коянбаев, для него и для Момышева это дебют. По словам режиссёра, работать с актерами было легко. К слову, в фильме сыграли Жан Байжанбаев, Гульназ Жоланова, Куралай Ануарбекова, певец Торегали Тореали, а также индийский актёр Сиддхартх Шукла.

Съёмки фильма проходили в Алматы. По сюжету владелец гостиницы Жомарт (Нурлан Коянбаев) привлекает в свой бизнес крупного инвестора из Индии, который ставит условие осмотреть гостиницу через 10 дней. В самый ответственный момент весь персонал гостиницы увольняется из-за невыплаты зарплаты. Остаётся только один работник - бармен, который является родственником владельца гостиницы. Он остаётся на своём рабочем месте работать бесплатно, чтобы поддержать своего родственника. Тогда Жомарту приходит идея сделать бизнес по-казахски: нанять в работники своих родственников из аула, которые будут работать на него бесплатно. Жомарт принимается обучить за короткое время своих родственников работе, чтобы пройти проверку перед крупным инвестором.

Фильм выходит в прокат в предновогоднее время. Как признались создатели картины, это их немного удручает - в прокат вышли и другие казахстанские фильмы, с которыми непросто конкурировать.

«Мы считаем, что у каждого фильма есть свой зритель, думаю, и наш найдёт своего. Мы хотели донести, что надо гордиться своим менталитетом. Мы всегда смеёмся над понятиями проведения тоя по-казахски, а надо перестать, нужно этим гордиться», - сказал Коянбаев.

Бюджет фильма он не озвучил, отметив, что во многом ему помогли друзья. «Жан Байжанбаев получил гонорар за роль в фильме «Рэкетир-2», на то и сняли картину», - пошутил продюсер. Стоит отметить, что режиссёр Ахан Сатаев посетил пресс-показ.

Исполнительница главной женской роли Гульназ Жоланова рассказала, что из-за съёмок этого фильма отменила своё участие в марафоне в Молдове, о чем она нисколько не пожалела. Нурлан Коянбаев сообщил, что очень стеснялся играть наедине с Жолановой, в которую по сценарию он был влюблён.

«Это мой первый актерский опыт, ещё я женатый человек, у меня есть дети, поэтому я стеснялся. Как только заканчивалась сцена, Гульназ называла меня ага, и я ей говорил, не называй меня так, я с трудом вошёл в образ молодого парня, в которого влюбилась девушка, теперь снова придётся», - смеясь, вспоминал он.

Также Коянбаев рассказал об участии в ленте индийского актёра, звезды сериала «Келин» Сиддхартха Шуклы.

«Раньше я не знал об этом актере, но, когда мы его пригласили в программу «Түнгі студияда» был очень бешеный успех, его поклонницы чуть не сломали дверь в студии, их пришло 1,5 тыс человек вместо обычных 100 зрителей. Во время передачи мы поинтересовались, хотел бы он сняться в нашем фильме, и Сиддхартх с радостью согласился. У нас многие спрашивали, зачем его позвали, наверное, актер запросил гонорар, но хочу сказать, что это не так. Он сказал заплатить столько, сколько другим актёрам. То есть снимался как друг», - сообщил продюсер.

Премьера комедии состоится 29 декабря.