Звезда Болливуда Шридеви внезапно скончалась в 54 года
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Популярная индийская актриса, ветеран Болливуда Шридеви (Sridevi) внезапно скончалась в Дубаи, ей было 54 года, сообщает CNN.
Ccылаясь на источники в семье актрисы, the Press Trust of India сообщает, что Шридеви умерла поздно ночью в субботу от остановки сердца в Дубаи (ОАЭ), где она принимала участие в свадебном торжестве.
Актриса родилась 13 августа 1963 года, дебютировала в 1979 году в фильме «Solva Sawan», вошла в список наиболее востребованных актрис 4 года спустя, снявшись в картине «Himmatwala».
Самые успешные фильмы с участием Шридеви были сняты в 1980-90 годах: включая «Mawaali» (1983), «Tohfa» (1984), «Mr. India» (1987), «Chandni» (1989), «Lamhe» (1991) and «Gumrah» (1993).
Ранее мировые СМИ сообщали о кончине на 54 году жизни британской актрисы Эммы Чемберс, ставшей известной по роли в фильме «Ноттинг Хилл», где она сыграла вместе с Джулией Робертс.
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