Золотые украшения подменила серебряными мошенница в Усть-Каменогорске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жительница Усть-Каменогорска путем обмана похитила золотые украшения на сумму около 3 миллионов тенге, сообщается на сайте Восточно-Казахстанского областного суда.

Судом №2 города Усть-Каменогорска рассмотрено уголовное дело в отношении С., по п.1 ч.3 ст.190 УК (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере).

В суде установлено, что в конце декабря 2016 года С., трудоустроилась на работу в качестве продавца в отдел по продаже ювелирных изделий. В ходе осуществления своей трудовой деятельности С. разработала преступный план по хищению золотых украшений.



Согласно плану С. в одном из ювелирных отделов Усть-Каменогорска приобрела 2 серебряные цепочки, опыленные золотом, которые хранила дома. Затем в конце рабочего дня она забрала с витрины две золотые цепочки, которые по внешнему виду были схожи с ранее приобретенными ею украшениями из серебра. После чего, находясь у себя на съемной квартире, С. с помощью клинка кухонного ножа раскрыла пломбы на похищенных золотых цепочках и закрепила их на серебряных цепочках, опыленных золотом. В последующем С. заменила на витрине отдела золотые цепочки серебряными.



По аналогичной схеме до конца февраля 2017 года С. похитила еще 13 золотых цепочек, 4 пары сережек, 1 золотое обручальное кольцо. Похищенные золотые украшения С. сбыла третьим лицам. Своими преступными действиями С. нанесла потерпевшему ущерб в сумме 2 896 200 тенге.

Приговором суда С. признана виновной в совершении мошеннических действий и осуждена к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, без конфискации имущества. Иск потерпевшего о возмещении причиненного материального вреда удовлетворен в полном объёме.

Приговор суда не вступил в законную силу.