Золоторудное месторождение «Кызыл» заработает на полную мощность в 2019 году
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Крупное золоторудное месторождение «Кызыл» в Восточно-Казахстанской области заработает на полную проектную мощность в 2019 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С применением новейших технологий ведется разработка золоторудного месторождения Бакырчикского горно-обогатительного комбината производительностью 2 млн тонн руды в год. Проект выйдет на полную мощность в 2019 году», - сообщила на брифинге во вторник заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Ольга Григорьева.
Кызыл - крупное месторождение мирового класса с запасами золотой руды, по признанным международным оценкам, в размере 7,3 млн унций со средним содержанием 7,7 грамм на тонну и сроком эксплуатации 22 года. Ожидается, что после вывода на полную проектную производительность производства составит более 300 тыс унций золота в год, при этом добыча будет вестись открытым способом в течение первых 10 лет.
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