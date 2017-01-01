Знаменитая секвойя с тоннелем в стволе упала в Калифорнии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Калифорнии упало одно из самых известных в США деревьев - Pioneer Cabin Tree. Гигантская секвойа прославилась туннелем в стволе, который был достаточно широк, чтобы через него проехал автомобиль, сообщает Би-Би-Си.

Дерево было повалено бурей, оказавшейся сильнейшей за последние десять лет. Возраст секвойи, также известной как Дерево-туннель, как считается, превышал тысячу лет.



В минувшие выходные в Калифорнии и Неваде выпало аномальное количество осадков, что привело к подтоплениям и падению деревьев.



Туннель был проделан в основании гигантской секвойи в 1980 году, чтобы привлечь туристов в парк больших деревьев Калаверас.

Буря оказалась слишком сильной для нее, говорится в сообщении администрации парка в "Фейсбуке".



Под сообщением с фотографией рухнувшего дерева, которую сделал волонтер Джим Олдей, появилось около 2 тыс. комментариев. Его жена Джоан Олдей рассказала, что секвойя была уже в плохом состоянии. Листья росли только на верхних ветках, и дерево было очень хрупким.



Гигантские секвойи растут в Калифорнии на склонах горного хребта Сьерра-Невада и достигают в высоту свыше 70 метров.



фото BBC