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Значительное укрепление тенге объяснили в KASE

6 Марта 2018 12:06 1015
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Значительное укрепление тенге объяснили в KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Казахстанской фондовой биржи (KASE) Андрей Цалюк рассказал о причинах укрепления тенге в феврале и пояснил, почему биржа не дает прогнозы по курсу национальной валюты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В феврале в торгах на рынке иностранных валют на KASE приняли участие 32 члена биржи. Объем торгов на этом рынке сложился на уровне 1 081,2 млрд тенге, что ниже результата предыдущего месяца на 13,1% или 163,6 млрд тенге. По итогам торгов тенге укрепился по отношению ко всем иностранным валютам, торгуемым на бирже (к доллару на 0,8%, к рублю на 0,9%, к китайскому юаню на 0,7% и к евро на 2,1%).

«Работал традиционный фактор - январь и февраль - ярко выраженный период налоговых платежей. В это время оплачиваются квартальные налоги, в том числе недропользователями. Цены на нефть как раз в 4 квартале 2017 года росли, и сейчас этот тренд пришел в KASE - экспортеры продавали часть своей более высокой суммы выручки, чем ранее, когда цена была ниже, чтобы выплатить налоги. Следовательно, тенге укреплялся. Вместе с тем, нужно заметить, что на рынке достаточно ликвидности, наблюдается профицит, поэтому у нас, несмотря на укрепление тенге, реализацию валютной выручки, объем торгов инвалютой снизился», - прокомментировал Андрей Цалюк на пресс-конференции.

Значительное укрепление тенге объяснили в KASE

На данный момент общая тенденция укрепления курса тенге продолжается, несмотря на прогнозы некоторых экспертов, что в связи с окончанием налогового периода тенге начнет слабеть.

«Все осталось по-прежнему. Тенге продолжает укрепляться. Думаю, что здесь будет стабильная ситуация в самом ближайшем будущем», - сказал Андрей Цалюк.

Тем не менее, прогнозы на будущее по курсу тенге в KASE давать не решаются.

«Национальный банк цели по курсу не ставит, рынок развивается достаточно свободно. Есть много факторов, которые работают на формирование курса. Мы стараемся объяснять текущую ситуацию, для себя приблизительно можем представить, что будет через месяц. Но заглядывать на далекую перспективу мы не берем на себя смелость, чтобы не дестабилизировать рынок и не оказывать какого-либо влияния на формирование курса», - пояснил Андрей Цалюк.

 

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Ключевые слова: Экономика,
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Автор:

Альберт Ахметов

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